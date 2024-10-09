Исследование показало, какие авто с пробегом являются самыми востребованными

Согласно исследованию, за первые восемь месяцев текущего года вырос сегмент машин в возрасте от шести до девяти лет. Прирост здесь составил 9%, а количество сделок увеличилось с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. единиц. Их доля на рынке подержанных автомобилей составляет 18%, что на 3 п. п. больше, чем в 2023 году. Эксперты отмечают, что это может быть связано с тем, что цены на более новые модели стали слишком высокими. Наибольшее количество перепродаж приходится на автомобили, которым десять лет и более. С января по сентябрь таких моделей было продано более трех миллионов.