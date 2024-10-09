Исследование показало, какие авто с пробегом являются самыми востребованными

Posted 9 октября, 08:25
Published 9 октября, 08:25
Modified 9 октября, 08:25
Updated 9 октября, 08:25
Больше всего сделок выросло в сегменте легковых авто, которым 6–9 лет.
Сегмент новых машин в возрасте от одного года до трех лет на рынке автомобилей с пробегом с января по сентябрь сократился на 25% — с 188,4 тыс. до 141,3 тыс. единиц. На данный сегмент приходится только 3% перепродаж. Это на 1 п. п. меньше, чем в 2023 году. Самые востребованные бренды в этом сегменте — Lada (46,8 тысячи единиц), Chery (11,3 тысячи единиц), а также Geely (11 тысяч) и Havel (8,8 тысячи). В топ-5 также входят корейские машины Kia (6,6 тысячи единиц), пишет inkazan.ru.
Сейчас на авторынке среди подержанных машин лидируют отечественные бренды. Вероятность того, что этот тренд изменится в ближайшее время, слишком мала. Так считает Татьяна Акимова, исполнительный директор компании «Автомаркетолог». Сокращение перепродаж в сегменте новых автомобилей в возрасте от одного года до трех лет она объясняет увеличением срока использования машины одним владельцем.
Согласно исследованию, за первые восемь месяцев текущего года вырос сегмент машин в возрасте от шести до девяти лет. Прирост здесь составил 9%, а количество сделок увеличилось с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. единиц. Их доля на рынке подержанных автомобилей составляет 18%, что на 3 п. п. больше, чем в 2023 году. Эксперты отмечают, что это может быть связано с тем, что цены на более новые модели стали слишком высокими. Наибольшее количество перепродаж приходится на автомобили, которым десять лет и более. С января по сентябрь таких моделей было продано более трех миллионов.
Как отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, период владения транспортным средством одним автовладельцем за последнее время увеличился и составляет 5-6 лет. «Покупатели, для которых покупка нового авто становится дорогим удовольствием, не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством», — пояснил Алексей Бочарников.
Исследование также показало, что продажи автомобилей в возрасте 4-5 лет в течение первых восьми месяцев 2024 года сократились на 28% (с 274,4 тысячи до 382,7 тысячи единиц). Их доля на авторынке составила 7%, сократившись на 2 п. п. В сегменте машин 10-12 лет наблюдается аналогичная тенденция, их доля уменьшилась до 13%, а на более старые машины, которым больше 12 лет, спрос увеличился. Их доля на авторынке составляет 60% — на 5 п. п. больше по сравнению с прошлым годом.