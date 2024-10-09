Известные спортсмены поддержат субботники и экоакции РЭО

Posted 9 октября, 13:19
Published 9 октября, 13:19
Modified 9 октября, 13:19
Updated 9 октября, 13:19
Подписание документа состоялось 8 октября в присутствии олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что привлечение именитых российских спортсменов будет способствовать формированию экологически ответственного поведения среди граждан. Помимо участия в субботниках и просветительских мероприятиях, соглашение предполагает анализ данных о сборе вторичных ресурсов и получение отзывов от потребителей, передает properm.ru.
Руководитель ассоциации Злата Чепурная выразила уверенность в том, что партнерство с РЭО будет расширяться, привлекая все больше граждан к экологическим акциям.
Цель достигнутых договоренностей между РЭО и «Выбором» — всестороннее развитие культуры ответственного обращения с вторичными ресурсами и улучшение инфраструктуры для раздельного накопления и сбора отходов.