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Posted 9 октября, 13:19

Published 9 октября, 13:19

Modified 9 октября, 13:19

Updated 9 октября, 13:19

Известные спортсмены поддержат субботники и экоакции РЭО

Известные спортсмены поддержат субботники и экоакции РЭО

9 октября 2024, 13:19
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) и ассоциация «Центр социальной поддержки и помощи „Выбор“» заключили соглашение о проведении совместных субботников и экологических мероприятий с участием известных спортсменов.

Подписание документа состоялось 8 октября в присутствии олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что привлечение именитых российских спортсменов будет способствовать формированию экологически ответственного поведения среди граждан. Помимо участия в субботниках и просветительских мероприятиях, соглашение предполагает анализ данных о сборе вторичных ресурсов и получение отзывов от потребителей, передает properm.ru.

Руководитель ассоциации Злата Чепурная выразила уверенность в том, что партнерство с РЭО будет расширяться, привлекая все больше граждан к экологическим акциям.

Цель достигнутых договоренностей между РЭО и «Выбором» — всестороннее развитие культуры ответственного обращения с вторичными ресурсами и улучшение инфраструктуры для раздельного накопления и сбора отходов.

#Общество
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