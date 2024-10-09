Константин Люльчев обсудил инвестпроекты с представителями ДОМ.РФ и «ИнфраВЭБ»

Posted 9 октября, 07:51
Published 9 октября, 07:51
Modified 9 октября, 07:53
Updated 9 октября, 07:53
Главными темами на сегодняшней повестке «ТГК-14» являются Улан-Удэнская ТЭЦ-2 и Читинская ТЭЦ-1. Обе станции перспективны в смысле расширения энергомощностей — и проекты их достройки и модернизации активно обсуждаются на региональном и федеральном уровне. Станции выступают ключевыми источниками тепла для сотен тысяч жителей Читы и Улан-Удэ, и способны вырабатывать гораздо больше гигакалорий и киловатт-часов электроэнергии, если довести их строительство до конца, как было задумано в конце 80-х. В 90-е годы стройки были на долгие годы заморожены по экономическим причинам.
Со стороны «ИнфраВЭБ» в деловой встрече приняли участие управляющий директор бизнес-блока Леонид Кочетков и управляющий директор блока развития инфраструктуры Николай Мерзляков, со стороны ДОМ.РФ — директор подразделения «Инфраструктурные облигации» Александр Аксаков.
Константин Люльчев предоставил финансирующей организации ДОМ.РФ документы, необходимые для проведения экспертизы проекта по Читинской ТЭЦ-1. Проект движется в ранее запланированном графике, стороны подтвердили намерения и готовность к его реализации. Детальная проработка технических и экономических эффектов после модернизации турбинного и котельного оборудования Читинской ТЭЦ-1 в рамках федеральной программы КОММод позволит обеспечить стабильное финансирование данного проекта. Обновлять оборудование энергетики планируют при помощи инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Это мероприятие позволит существенно улучшить технико-экономические показатели работы и повысить надёжность работы станции.
По Улан-Удэнской ТЭЦ-2 стороны обсудили общие вопросы и концепцию реализации проекта, договорились продолжить дальнейшие консультации по нему, в том числе, по вопросам юридического и финансового структурирования сделки.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что строительство третьей очереди ТЭЦ-1 в Чите позволит избавиться от «грязных» котельных и поможет городу развивать новые жилые микрорайоны. Стоимость проекта составляет 25 миллиардов рублей. Достройка ТЭЦ-2 в Улан-Удэ позволит создать устойчивый энергобаланс в Бурятии. Этот проект оценен в 23 миллиарда рублей.
С приходом нового руководства ПАО «ТГК-14» оба проекта сильно продвинулись в сторону реализации. Летом прошлого года в Бурятию приехала группа сенаторов, которая после изучения поддержала проект Улан-Удэнской ТЭЦ-2. В декабре прошлого года достройка ТЭЦ в Бурятии и Забайкалье обсуждалась во время визита в Улан-Удэ помощника Президента РФ Максима Орешкина. В январе 2023 года — на совещании у вице-премьера Александра Новака. В феврале и в Читу, и в Улан-Удэ приезжал заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. Он побывал на обеих станциях. Ересько уделил внимание ключевым вопросам развития системы теплоснабжения, экологии и прогнозным потребностям Бурятии и Забайкалья в дополнительной тепловой и электрической энергии.
14 марта 2023 года рассмотрение мастер-планов Читы и Улан-Удэ было вынесено на президентское совещание. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил в своём докладе президенту РФ Владимиру Путину, что завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 могло бы решить вопрос повышение энергетической безопасности региона в ближайшей перспективе. Этот проект, как и достройка Читинской ТЭЦ-1, задуман как создание когенерации — станции смогут выдавать как тепловую, так и электрическую энергию. Потребуется и модернизация тепловых сетей, в том числе с резервированием между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Станет возможен перевод частного сектора на электроотопление.
Напомним, что Владимир Путин поручил утвердить планы комплексного социально-экономического развития пяти городов России до 1 сентября 2023 года.