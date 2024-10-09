Мария Лагунова: Работа Думы Владивостока отмечена представителями регионов ДФО

— Мы показали тот опыт из жизни города Владивостока, в котором непосредственное участие принимает сама молодежь. Так, например, у нас сейчас запускается второй этап проекта «Сверхновые», мы его реализуем совместно с администрацией Владивостока. Ребята будут представлять свои проекты, каждый из которых в дальнейшем будет дорабатываться совместно с наставником, и молодые люди поборются за возможность получить грант до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Проекты не обусловлены какими-либо категориями, это могут быть самые разные сферы, будь то благоустройство, социальные направления, предпринимательство. Это как один из инструментов, который позволяет молодежи включаться в жизнь города, делать ее лучше, особенно для молодых горожан — руками и глазами молодежи.