Мария Лагунова: Работа Думы Владивостока отмечена представителями регионов ДФО

Posted 9 октября, 06:37
Published 9 октября, 06:37
Modified 9 октября, 06:39
Updated 9 октября, 06:39
В интервью «Восток-Медиа» председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Думы Владивостока Мария Лагунова рассказала о своем участии в конференции, объединившей органы представительной власти Сибири и ДФО.
— Мария Владимировна, расскажите, каковы задачи и цели конференции, и почему для депутатов Думы Владивостока так важно участвовать в подобных мероприятиях?
— 3 и 4 октября текущего года в Петропавловске-Камчатском проходила конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока: актуальные вопросы деятельности». Конференция привлекла внимание участников из более 20 городов — представителей законодательной и исполнительной власти. Думу города Владивостока представляли я и мой коллега — депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе города Евгений Недбай. Коллеги делились опытом, успешными практиками — многогранными и разносторонними. Это очень полезная площадка, где каждый из нас мог для себя почерпнуть особенно важные инструменты, которые можно непосредственно внедрять и использовать у себя в регионах, муниципальных образованиях.
— Вы выступали с докладом перед парламентариями других регионов. О чем был доклад?
— Я выступила с докладом о деятельности Думы Владивостока в контексте государственных приоритетов по развитию Дальнего Востока. В том числе в докладе было о тех экономических событиях, которые происходят в рамках нашего региона, о значимых событиях, типа Восточного экономического форума, форума в формате БРИКС, которые проходят на территории Владивостока, и непосредственно несут положительные изменения в части различных инвестиций, которые приходят в дальневосточную столицу, и, в конечно счете, эти позитивные изменения ощущают на себе жители города.
— Владивостоку, безусловно, есть чем гордиться, и что показать коллегам из других регионов. И создание при Думе молодежного комитета, наверняка, является одним из поводов для гордости?
— Вы правы, Владивосток звучал в позитивном ключе, и был отмечен представительными органами регионов Сибири и Дальнего Востока. Говоря о государственных приоритетах, я рассказала о работе молодежного комитета, потому что Дума Владивостока в этом направлении -образцово-показательный пример. Не многие коллеги и не многие муниципалитеты это у себя реализовали. А у нас создан комитет, который акцентирует свою деятельность именно на проблематике молодежи, на создании условий, позволяющих молодым людям не только не уезжать из города, региона, но и здесь учиться, работать, полноценно и многогранно развиваться.
— Насколько полезной для Вас стала конференция, что интересного почерпнули, какие привезли идеи?
— Вообще, когда мы говорим про молодежную политику, то сложно выделить какое-то отдельное направление, потому что молодежная политика очень многогранна, и касается совершенно разных сфер жизни, я бы даже сказала, что всех сфер. Поэтому каждый доклад коллег был интересен. Это и благоустройство, и озеленение городов, и экологическое воспитание, и тема патриотизма. Введение каждой из этих практик очень актуально, и, в частности, для молодежного комитета. Было проведено очень много бесед, уже не в рамках круглых столов, а в ходе неформального общения. Я уверена, что многие положительные практики найдут отражение в жизни нашего города.
— Этот год, как никакой другой, был урожайным на различные молодежные события, проекты. И Дума Владивостока не осталась в стороне. О каком проекте рассказали участникам конференции?
— Мы показали тот опыт из жизни города Владивостока, в котором непосредственное участие принимает сама молодежь. Так, например, у нас сейчас запускается второй этап проекта «Сверхновые», мы его реализуем совместно с администрацией Владивостока. Ребята будут представлять свои проекты, каждый из которых в дальнейшем будет дорабатываться совместно с наставником, и молодые люди поборются за возможность получить грант до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Проекты не обусловлены какими-либо категориями, это могут быть самые разные сферы, будь то благоустройство, социальные направления, предпринимательство. Это как один из инструментов, который позволяет молодежи включаться в жизнь города, делать ее лучше, особенно для молодых горожан — руками и глазами молодежи.
— Для молодых депутатов участие в подобных конференциях имеет важное значение, в том числе для приобретения опыта?
— Для молодых коллег это имеет огромное значение, потому что на сессиях, круглых столах были представители дум разных регионов, муниципалитетов, очень опытные старшие коллеги. Такие беседы, совместные выступления не только добавляют знаний и опыта молодому политику, но и в принципе открывают различные векторы взаимодействия и с гражданами, и в рамках политической деятельности. Убеждена, что это очень полезно.
— Вы являетесь непосредственным участником и свидетелем тех изменений, которые происходят в столице Дальнего Востока. Как по-Вашему изменилась молодежная политика во Владивостоке?
— Владивосток стал Молодежной столицей в этом году. И, конечно, на молодежь мы смотрим особенным взглядом, открывая новые таланты, проекты, идеи, которые могут быть полезными городу. В текущем году депутаты Думы города рассмотрели несколько молодежных премий, в которых было увеличено число лауреатов, изменились способы подачи — они были упрощены. На этом мы не останавливаемся, конечно же, рассматриваем дополнительные меры поддержки молодежи, которые предоставят молодым людям возможности для самореализации и развития. И я думаю, что с каждым годом это только будет набирать обороты.