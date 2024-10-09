На ПМГФ-2024 «АБС Электро» заключила соглашения о стратегическом партнерстве

По словам Ирины Харисовой, «АБС Электро» не прекращает работу по сотрудничеству с крупнейшими российскими электротехническими предприятиями. Благодаря расширению партнерства происходит и масштабирование задач в рамках производства, технологий, экономики и финансов, способствующее росту эффективности всех подразделений компании. Об этом пишет newsnn.ru.