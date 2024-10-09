На ПМГФ-2024 «АБС Электро» заключила соглашения о стратегическом партнерстве

Posted 9 октября, 07:21
Published 9 октября, 07:21
Modified 9 октября, 07:21
Updated 9 октября, 07:21
Первым партнером компании стало ООО «Электротяжмаш-Привод». Подписание документа состоялось в рамках реализации конкурентного отбора мощности проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2025 год (КОММод). Партнерское сотрудничество коснется работы по комплексной поставке преобразователей частоты, устройств безударного плавного включения электродвигателей и генераторов.
Соглашение было подписано председателем совета директоров «АБС Электро» Ириной Харисовой и председателем совета директоров «Электротяжмаш-Привод» Еленой Устиновой.
По словам Ирины Харисовой, «АБС Электро» не прекращает работу по сотрудничеству с крупнейшими российскими электротехническими предприятиями. Благодаря расширению партнерства происходит и масштабирование задач в рамках производства, технологий, экономики и финансов, способствующее росту эффективности всех подразделений компании. Об этом пишет newsnn.ru.
Второй документ о сотрудничестве АО «ВНИИР» подписало с АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения». Подписи на нем поставили директор филиала «ВНИИР» в Москве Дмитрий Фомичев и гендиректор АО «НИПОМ» Иван Казаченко.
В рамках соглашения будет сформирована база для развития сотрудничества в области комплексных поставок частотно-регулируемых приводов в блочно-модульных зданиях на объектах ПАО «Газпром».
Многопрофильные предприятия, входящие в группу компаний «АБС Электро», специализируются на разработке и производстве широкого перечня электротехнического оборудования, интеграции систем автоматизации и защиты, инженерном оснащении и комплектации энергетических объектов, предлагая комплексные решения для промышленности.
Производство и офисы группы компаний «АБС Электро» расположены в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.