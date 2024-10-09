РЭО рассказал о проблемах регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, самая важная часть работы РЭО заключается во взаимодействии с субъектами Федерации, а именно — с правительствами регионов и местными операторами. Эксперт отметил, что с региональными властями идет эффективное сотрудничество, преобразующееся в активное развитие зеленой экономики. «Дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО реализуются в соответствии с графиком в 42 регионах. К сожалению, есть и регионы-аутсайдеры, которые рискуют остаться без новых объектов по обращению с ТКО. Они в так называемой „красной зоне“», — заключил он. Об этом сообщает newsnn.ru.