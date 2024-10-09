РЭО рассказал о проблемах регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

Posted 9 октября, 15:45
Published 9 октября, 15:45
Modified 9 октября, 15:45
Updated 9 октября, 15:45
В ходе мероприятия обсуждались ключевые проблемы, связанные с неисполнением субъектами РФ дорожных карт.
По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, самая важная часть работы РЭО заключается во взаимодействии с субъектами Федерации, а именно — с правительствами регионов и местными операторами. Эксперт отметил, что с региональными властями идет эффективное сотрудничество, преобразующееся в активное развитие зеленой экономики. «Дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО реализуются в соответствии с графиком в 42 регионах. К сожалению, есть и регионы-аутсайдеры, которые рискуют остаться без новых объектов по обращению с ТКО. Они в так называемой „красной зоне“», — заключил он. Об этом сообщает newsnn.ru.
Модератор сессии, руководитель департамента ГЧП ППК «РЭО» Александра Голованова рассказала, что с 2021 года ППК «РЭО» подписала с 75 регионами РФ дорожные карты по созданию объектов обращения с ТКО в соответствии с инвестиционными и концессионными соглашениями.
Главными проблемами в этой области эксперт назвала поиск земельных участков, задержку сроков проектирования и строительства, отсутствие своевременного привлечения финансирования и ошибки при разработке проектно-сметной документации.
В текущем году РЭФ проводится 7–9 октября и включает в себя молодежный день и деловую программу. Форум организован Российским экологическим оператором, Правительством РФ и Минприроды России.