«ТГК-14» выполнила ремонтную программу года в энергосистеме Улан-Удэ на 95%

Улан-Удэ активно развивается, и с каждым годом все больше новых потребителей подключается к централизованному теплоснабжению. Современные жилые комплексы, социальные объекты, здание Верховного суда и новый терминал аэропорта «Байкал» обеспечены теплом от «ТГК-14» в 2024 году. В ближайшие годы энергокомпания планирует инвестировать беспрецедентные вложения и провести большую работу по модернизации энергосистемы в столице Республике Бурятия. В планах — присоединить 31 объект, общая сумма инвестиций составит около двухсот миллионов рублей. Это подразумевает увеличение выработки тепла на 36 гигакалорий в час и строительство пяти километров новых тепловых сетей.