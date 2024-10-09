«ТГК-14» выполнила ремонтную программу года в энергосистеме Улан-Удэ на 95%

Posted 9 октября, 04:12
Published 9 октября, 04:12
Modified 9 октября, 04:14
Updated 9 октября, 04:14
Отопительный сезон в столице региона стартовал 16 сентября. Этому предшествовал капитальный и текущий ремонт оборудования «ТГК-14» на ТЭЦ, котельных, тепловых сетях. На сегодняшний день энергетики оценивают оперативную обстановку как удовлетворительную. Достаточны и запасы топлива на ТЭЦ и котельных, они даже превышают норму. Энергетические объекты работают в штатном режиме, теплом обеспечены все потребители столицы Бурятии.
Директор филиала ПАО «ТГК-14 Генерация Бурятия» Андрей Соболев оценивает выполнение ремонтной кампании на 95 процентов. По его словам, на ТЭЦ- 1 из семи котлов выполнен капитальный ремонт на шести котлах, на ТЭЦ-2 из четырёх котлов полностью отремонтированы три, а также все четыре имеющихся турбогенератора.
К зиме готов и котельный комплекс Улан-Удэ. Ремонтные работы ещё продолжатся до конца года, но на качестве прохождения отопительного сезона они не повлияют.
— До декабря текущего года работы будут закончены в полном объёме. Резерв по оборудованию есть, котельные работают в штатном режиме, — говорит Андрей Соболев.
Улан-Удэ активно развивается, и с каждым годом все больше новых потребителей подключается к централизованному теплоснабжению. Современные жилые комплексы, социальные объекты, здание Верховного суда и новый терминал аэропорта «Байкал» обеспечены теплом от «ТГК-14» в 2024 году. В ближайшие годы энергокомпания планирует инвестировать беспрецедентные вложения и провести большую работу по модернизации энергосистемы в столице Республике Бурятия. В планах — присоединить 31 объект, общая сумма инвестиций составит около двухсот миллионов рублей. Это подразумевает увеличение выработки тепла на 36 гигакалорий в час и строительство пяти километров новых тепловых сетей.
В Улан-Удэ поступает большой объем нового оборудования для модернизации станций и котельных. Для повышения теплопроизводительности бойлерных установок ТЭЦ-1 пришел груз из Барнаула. Новый воздухоподогреватель от одного из ведущих котельных заводов России улучшит работу котлов на котельной Юго-Западная. В рамках строительства двух энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ТГК-14 ведется работа с проектировщиками, заключены договоры с поставщиками основного генерирующего оборудования. Данный проект станет новой вехой для всей энергетической отрасли региона.