Цифровую трансформацию бизнеса обсудили на Дальневосточном конгрессе

Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в Контуре: Несмотря на страхи и опасения, связанные с тем, что искусственный интеллект может лишить кого-то работы, убежден, что внедрять ИИ-инструменты необходимо. Цифровизация позволяет компании ускорить темпы развития, помогает создать среду для появления новых идей и решений, а рутину — делегировать. Внедряя инновационные решения, мы формируем новую культуру деловой среды, а значит, закладываем фундамент для построения будущего уже сегодня.