Цифровую трансформацию бизнеса обсудили на Дальневосточном конгрессе

Posted 9 октября, 06:31
Published 9 октября, 06:31
Modified 9 октября, 06:33
Updated 9 октября, 06:33
Конгресс посвящен тенденциям, возможностям и перспективам цифровизации регионального бизнеса. Особое место в программе уделено темам кибербезопасности, импортозамещения и управления данными.
Мероприятие объединило топ-менеджеров, коммерческих директоров, руководителей государственных компаний и экспертов ведущих отечественных IT-компаний. Именно синергия поможет справиться с теми вызовами, с которыми сталкиваются сегодня бизнес и государство, отметил Константин Волошин, министр цифрового развития и связи Приморского края.
Константин Волошин, министр цифрового развития и связи Приморского края: Не сомневаюсь, что совместными усилиями бизнеса, разработчиков и органов власти Приморского края мы сможем успешно решить те непростые задачи, которые перед нами стоят. В их числе — импортозамещение, информационная безопасность, цифровая трансформация органов власти.
По словам Артема Кудрачева, директора по работе с крупным бизнесом в Контуре, цифровизация позволяет компаниям снизить количество рутинных процессов, а благодаря этому высвободить и выделить ресурс для инноваций.
Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в Контуре: Несмотря на страхи и опасения, связанные с тем, что искусственный интеллект может лишить кого-то работы, убежден, что внедрять ИИ-инструменты необходимо. Цифровизация позволяет компании ускорить темпы развития, помогает создать среду для появления новых идей и решений, а рутину — делегировать. Внедряя инновационные решения, мы формируем новую культуру деловой среды, а значит, закладываем фундамент для построения будущего уже сегодня.
Особое внимание участники конгресса уделяют обсуждению IT-решений и проектов, которые наиболее востребованы среди представителей бизнеса и государственных компаний Дальнего Востока.
Михаил Веселов, вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края»: В регионе реализуется программа «Цифровое Приморье», в рамках которой оказываются меры поддержки бизнесу, в частности выделяются гранты на стартапы. В следующем году в России начнет действовать национальный проект «Экономика данных», который предполагает серьезные меры поддержки для отечественных разработчиков, поэтому мы объединяем усилия, чтобы этот нацпроект реализовать.
Дальневосточный конгресс организуют СКБ Контур и Торгово-промышленная палата Приморского края. Мероприятие проходит на площадке Правительства Приморского края.