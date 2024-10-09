В РЭО рассказали о главных нормативных правовых актах 2024 года в отрасли ТКО

В рамках сессии под названием «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» глава РЭО рассказал, что на момент начала реформы не было ни нормативно-правовой базы, ни представления о том, что и где необходимо строить. Отсутствовала также информация об объемах отходообразования в стране. Теперь в отрасли ежегодно принимаются законодательные инициативы, которые направлены на улучшение системы обращения с отходами и построение циркулярной экономики в России, пишут newsnn.ru.