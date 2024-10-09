В РЭО рассказали о главных нормативных правовых актах 2024 года в отрасли ТКО

Posted 9 октября, 11:30
Published 9 октября, 11:30
Modified 9 октября, 11:31
Updated 9 октября, 11:31
В рамках сессии под названием «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» глава РЭО рассказал, что на момент начала реформы не было ни нормативно-правовой базы, ни представления о том, что и где необходимо строить. Отсутствовала также информация об объемах отходообразования в стране. Теперь в отрасли ежегодно принимаются законодательные инициативы, которые направлены на улучшение системы обращения с отходами и построение циркулярной экономики в России, пишут newsnn.ru.
Замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин обратил внимание, что порядок разработки терсхем, который был принят, обеспечит более четкое формирование схем потоков ТКО.
Кроме этого, в текущем году были утверждены изменения в Постановление Правительства РФ № 484, касающиеся освобождения от НДС (ПП РФ от 27.01.2024 № 70). В числе принятых документов также правила предоставления субсидий на облеты с использованием беспилотников (ПП РФ от 20.01.2024 № 32) и поправки в ПП РФ № 1300, касающиеся возможности создавать контейнерные площадки без оформления участков земли (ПП РФ от 24.06.2024 № 850).
Сейчас при участии РЭО идет работа над проектом постановления Правительства РФ о правилах обращения с ТКО. Помимо этого, компания помогает разрабатывать проекты закона об обращении с отходами на труднодоступных территориях и об отходах, которые образуются в результате строительных работ и сноса объектов.
Наряду с этими законодательными инициативами в сфере ТКО идет работа над такими документами, как приказы Минприроды России о правилах инвентаризации объектов размещения отходов и о внесении изменений в состав данных, которые размещаются во ФГИС УТКО. Одновременно с этим идет проработка законопроектов об ЭТП, занимающихся торговлей вторичными ресурсами и вторсырьем из ТКО, о регулировании деятельности по компостированию, а также о создании федеральной госсистемы обращения с отходами.
Напомним, что в этом году РЭФ проходит с 7 по 9 октября. Помимо деловой программы, событие включает в себя проведение молодежного дня. Мероприятие организовано при поддержке ППК «РЭО», Правительства РФ и Минприроды.