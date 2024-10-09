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Posted 9 октября, 09:15

Published 9 октября, 09:15

Modified 9 октября, 09:15

Updated 9 октября, 09:15

Винные бактерии помогут ученым создать более энергоемкий аккумулятор

Винные бактерии помогут ученым создать более энергоемкий аккумулятор

9 октября 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
В Австралии исследователи совершили важный прорыв в области аккумуляторных технологий. Они разработали более энергоэффективную и экологически чистую батарею, применяя вещества из винных кислот.

Как пишет newkhakasiya.online, учёные задумались над тем, как сделать литийионные аккумуляторы более экологичными. В традиционном производстве используется графит, который они решили заменить соединениями из яблочной и винной кислот. Введение таких пищевых компонентов может повысить экологичность батарей.

Эксперименты показали, что новая технология не только экологична, но и увеличивает энергоёмкость аккумуляторов: они могут хранить больше энергии и реже нуждаются в подзарядке. Если доработать эту технологию, она может продлить срок службы таких устройств, как смартфоны и батареи электромобилей. Кроме того, такие аккумуляторы могут стать более доступными.

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