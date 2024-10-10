Демешин поручил проверить, все ли соцобъекты в сёлах региона обеспечены интернетом

Posted 10 октября, 05:15
Published 10 октября, 05:15
Modified 10 октября, 05:17
Updated 10 октября, 05:17
Вопрос о развитии услуг связи в Хабаровском крае вошёл в повестку очередного еженедельного заседания президиума правительства региона, которое провёл губернатор Дмитрий Демешин.
С докладом об обеспечении населенных пунктов доступом к сети Интернет, реализации услуг почтовой связи и краевого радиовещания выступил и. о. министра цифрового развития и связи края Евгений Дёмин. Он сообщил, что в этом году благодаря региональному проекту и нацпроекту «Цифровая экономика» услуги мобильного доступа к сети Интернет будут запущены в 19 населенных пунктах края.
Региональный опорный проект «Цифровое равенство» направлен на обеспечение к 2024 году высокоскоростным мобильным интернетом 4G всех сёл и посёлков, где проживает более 500 человек, к 2030 году — всех населённых пунктов с численностью более 100 человек. В плане на 2024 год — 13 населенных пунктов. С начала года услуги 4G уже запущены в пяти муниципалитетах: сёлах Калиновка и Смирновка Хабаровского района, селе Дада Нанайского района, селе Падали Амурского района и посёлка Долми района имени Лазо.
В шести сёлах и посёлках края численностью от 100 до 500 человек будут запущены услуги связи в стандарте LTE по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Цифровая экономика». В частности, высокоскоростной интернет уже пришёл в посёлок Шумный Вяземского района.
До 17 ноября на портале Госуслуг проходит голосование за обеспечение населённых пунктов услугами связи в 2025 году.
Кроме того, у жителей края есть возможность провести проводной интернет с помощью краевой программы поддержки территориального общественного самоуправления.
— За счет средств, выделяемых на проекты ТОС, устанавливают железобетонные опоры, по которым оператор связи прокладывает волоконно-оптические линии связи и обеспечивает домохозяйства услугами связи. В 2024 году по результатам конкурса работы ведутся в двух населенных пунктах: два проекта реализуются в еле. Бичевая района имени Лазо, один — в селе Джуен Амурского района, — рассказал Евгений Дёмин.
Также в крае реализуется проект по альтернативному доступу к сети Интернет с помощью спутниковых каналов связи. Так, в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района и селе Нелькан Аяно-Майского района оператор установил точки доступа, позволяющие выходить в интернет по Wi-Fi. Местные жители оплачивают услуги связи по специальному социальному тарифу. Данный проект планируется распространить и на другие отдалённые населенные пункты на севере края.
В целом же, по данным Министерства цифрового развития и связи Хабаровского края, с 2021 по 2023 годы по федеральному и региональному проектам в Хабаровском крае запущены 75 базовых станций, построено 214 километров линий связи. Работы проведены в 77 населенных пунктах, в которых проживает 31,9 тысячи человек. Проекты реализуются совместно с операторами связи на паритетных условиях.
— Вы рассказали, сколько подключено. А сколько социально значимых объектов, в этих населенных пунктах в том числе, — это и больницы, и ФАПы, и дома культуры, и библиотеки, — не имеют возможности подключиться к высокоскоростному интернету? То есть объем проблемы, которую мы пока не решили, какой? — задал вопрос Дмитрий Демешин.
По словам Евгения Дёмина, социально значимые объекты в крае были обеспечены услугами связи по нацпроекту «Цифровая экономика» до 2021 года. В настоящее время минцифры края проводит анализ по данным объектам, работа будет завершена к концу октября.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что анализ необходим для того, чтобы понимать объем нерешенной проблемы, он послужит целеуказанием в дальнейшей работе.
— Возможно, где-то оборудование вышло из строя — мы обязаны это исправить. Сделать это надо не для отчётности, а чтобы людям было удобно, — подытожил губернатор.