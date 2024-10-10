Демешин поручил проверить, все ли соцобъекты в сёлах региона обеспечены интернетом

Региональный опорный проект «Цифровое равенство» направлен на обеспечение к 2024 году высокоскоростным мобильным интернетом 4G всех сёл и посёлков, где проживает более 500 человек, к 2030 году — всех населённых пунктов с численностью более 100 человек. В плане на 2024 год — 13 населенных пунктов. С начала года услуги 4G уже запущены в пяти муниципалитетах: сёлах Калиновка и Смирновка Хабаровского района, селе Дада Нанайского района, селе Падали Амурского района и посёлка Долми района имени Лазо.