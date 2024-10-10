Константин Люльчев подписал соглашение о взаимодействии с ДОМ.РФ

Posted 10 октября, 11:23
Published 10 октября, 11:23
Modified 10 октября, 11:25
Updated 10 октября, 11:25
«Инвестиции в инфраструктуру городов — социальных, транспортных, коммунальных и других объектов — обязательное условие для повышения качества жизни в регионах, увеличения объемов жилищного строительства. В Чите механизм облигаций ДОМ.РФ позволит модернизировать систему городского освещения в Чите, а также обеспечит энергией около 250 тыс. жителей столицы Забайкальского края. Для инвесторов это будет доступное и стабильное финансирование», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Также с помощью механизма инфраструктурных облигаций будет проинвестирована реконструкция Читинской ТЭЦ-1 на общую сумму 4,4 млрд. В настоящее время она обеспечивает электроэнергией более 74% потребителей города. Реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации за счёт замены устаревшего оборудования и закрытия низкоэффективных котельных.
«Нашему региону всё время катастрофически не хватало средств, особенно на долгосрочных и понятных условиях, то есть нам предлагалось в лучшем случае взять кредит и потом долго рассчитываться. Здесь обратная ситуация. Мы на понятных условиях берём облигации. Мы чётко и ясно говорим и финансовому сектору, и самое главное, тем, с кем собираемся реализовывать проекты, на каких условиях это финансирование доступно. То есть, не перегружая бюджеты: региональный, и местный. Поэтому это соглашение уникально. Я считаю решение очень полезное для регионов», — сказал Александр Осипов.
В частности, за счет инфраструктурного займа планируется обновить котлоагрегаты №4 и №7, генератор турбины №3, турбину №5 и само здание Читинской ТЭЦ-1. Осуществлять работы будет ПАО «Территориальная генерирующая компания №14». Соглашение о взаимодействии с компанией в рамках проекта подписали директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков и Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.
«Реализация проектов по модернизации основного оборудования Читинской ТЭЦ-1 является основой надежности работы всей энергосистемы. Кроме того, совместно с Правительством Забайкальского края мы рассматриваем варианты по завершению строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1, что позволит решить вопрос c энергодефицитом на долгосрочную перспективу», — прокомментировал Константин Люльчев».
Также льготное финансирование в размере 1,8 млрд рублей планируется направить на модернизацию системы уличного освещения в Чите. Завершить работы, в результате которых более 90% городской системы переведут на энергосберегающие технологии, планируется до конца 2024 года.
Справочно:
Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство необходимых для комфортной среды объектов на льготных условиях, в том числе через схемы ГЧП и концессии, а регионам — реализовывать масштабные строительные проекты. Его применение уже одобрено для 42 проектов в 22 регионах, общая сумма займов по ним превышает 138 млрд рублей.