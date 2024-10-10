Константин Люльчев подписал соглашение о взаимодействии с ДОМ.РФ

«Нашему региону всё время катастрофически не хватало средств, особенно на долгосрочных и понятных условиях, то есть нам предлагалось в лучшем случае взять кредит и потом долго рассчитываться. Здесь обратная ситуация. Мы на понятных условиях берём облигации. Мы чётко и ясно говорим и финансовому сектору, и самое главное, тем, с кем собираемся реализовывать проекты, на каких условиях это финансирование доступно. То есть, не перегружая бюджеты: региональный, и местный. Поэтому это соглашение уникально. Я считаю решение очень полезное для регионов», — сказал Александр Осипов.