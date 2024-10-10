Развитие села является одним из приоритетов «Единой России»

Posted 10 октября, 13:13
Published 10 октября, 13:13
Modified 10 октября, 13:13
Updated 10 октября, 13:13
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что вопрос финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» ежегодно является приоритетным при рассмотрении федерального бюджета, пишет mkset.ru.
Он сообщил, что в прошлом году «Единая Россия» добилась увеличения финансирования государственной программы на 26 миллиардов рублей. Эти средства удалось направить на обработку сельскохозяйственных земель, повышение экспортного потенциала агропромышленной продукции, обеспечение сел современной техникой и разработку технологий. В данный момент формируется новый бюджет, который обсуждается в комитетах Госдумы, и одна из основных задач партии заключается в том, чтобы сохранить финансирование программы на максимально возможном уровне.
Одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России» является строительство и модернизация социальных объектов.
По словам Владимира Якушева, для полноценного развития сельских территорий крайне важно создать в них комфортные условия для жизни и труда. Главной задачей партии является формирование таких условий и увеличение потенциала сельских районов, а также предотвращение миграции сельского населения в города. В рамках реализации народной программы осуществляется строительство образовательных организаций, медицинских учреждений, культурных объектов и капитальный ремонт существующих зданий. Повышенное внимание уделяется школам в селах в соответствии с поручением главы государства. Из 4600 учебных заведений в стране 66% находятся в сельских населенных пунктах.
В прошлом году были завершены строительство и реконструкция 271 культурного учреждения, а в текущем году планируется завершение работ еще на 346 объектах. Также продолжается строительство медучреждений, включая модульные больницы, и осуществляется строительство библиотек и многофункциональных культурных центров.
В рамках программы газификации к границам почти 1,1 миллиона участков был проведен газ, при этом 660 тысяч домовладений уже полностью обеспечены газом, как отметил Якушев.
Сейчас также осуществляется реализация инициативного бюджетирования, которое предполагает участие сельчан в распределении финансов для решения локальных вопросов.
Проектам «Земский доктор» и «Земский учитель» уделяется повышенное внимание. Благодаря реализации этих инициатив в села привлекли 65 тысяч медиков и более 5 тысяч учителей. С началом следующего года по поручению президента стартует реализация новой программы «Земский работник культуры».
Как информируют на сайте ER.RU, другие инициативы также реализуются. В том числе «Единая Россия» инициировала повышение доступности в селах лекарственных препаратов за счет их продажи в медицинских учреждениях, если там нет стационарных аптек. Кроме того, продолжается обеспечение сел связью, а также активно развивается отрасль сельского туризма.