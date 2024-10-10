Развитие села является одним из приоритетов «Единой России»

По словам Владимира Якушева, для полноценного развития сельских территорий крайне важно создать в них комфортные условия для жизни и труда. Главной задачей партии является формирование таких условий и увеличение потенциала сельских районов, а также предотвращение миграции сельского населения в города. В рамках реализации народной программы осуществляется строительство образовательных организаций, медицинских учреждений, культурных объектов и капитальный ремонт существующих зданий. Повышенное внимание уделяется школам в селах в соответствии с поручением главы государства. Из 4600 учебных заведений в стране 66% находятся в сельских населенных пунктах.