РЭО: За концепцию минимизации отходов выступили четыре профильных министерства

Концепцию уже поддержали с некоторыми замечаниями в профильных федеральных ведомствах: Минприроды, Минпросвещения, Минпромторге и Минсельхозе России. После этого, 16 сентября, документ был направлен в Правительство РФ. В 2025 году планируется разработать дорожную карту, содержащую поручения министерствам по предложению мероприятий и разработке нормативных правовых актов.