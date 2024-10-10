РЭО: За концепцию минимизации отходов выступили четыре профильных министерства

Posted 10 октября, 09:28
Published 10 октября, 09:28
Modified 10 октября, 09:28
Updated 10 октября, 09:28
Представитель Российского экологического оператора (РЭО) предложил решение этой проблемы, которое уже одобрили четыре профильных министерства.
Глава департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков представил концепцию минимизации образования органических отходов. Он отметил, что федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» включает в себя разработку такой инициативы, пишет 56orb.ru.
В первую очередь это касается пищевых отходов, которые составляют значительную часть ТКО и осложняют их переработку. Одним из решений проблемы может стать фудшеринг, то есть передача продуктов с истекающим сроком годности потребителям.
Концепцию уже поддержали с некоторыми замечаниями в профильных федеральных ведомствах: Минприроды, Минпросвещения, Минпромторге и Минсельхозе России. После этого, 16 сентября, документ был направлен в Правительство РФ. В 2025 году планируется разработать дорожную карту, содержащую поручения министерствам по предложению мероприятий и разработке нормативных правовых актов.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев ранее отметил, что Россия обладает технологиями переработки органических отходов, которые востребованы за рубежом. Он также поддержал инициативу депутата Госдумы Артема Метелева по созданию инфраструктуры фудшеринга в России.
Представленная на молодежном дне РЭФ-2024 инициатива предполагает создание сети продовольственных банков по всей стране, а также законодательную поддержку и регулирование данного рынка.