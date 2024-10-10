Участниками акции «Цифровой диктант» в первые часы стали более 50 тысяч человек

Posted 10 октября, 19:52
Published 10 октября, 19:52
Modified 10 октября, 19:52
Updated 10 октября, 19:52
Церемония открытия акции прошла при участии директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и инициатора «Цифрового диктанта» Сергея Гребенникова, а также амбассадора RUTUBE, блогера и комика Евгении Искандаровой. В рамках ток-шоу бизнесмены и представители власти обсудили значимость проверки знаний в таком формате и вспомнили об успешных результатах прошлогодних диктантов, пишет nashgorod.ru.
Врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин поприветствовал участников мероприятия. Он подчеркнул важность непрерывного совершенствования цифровой грамотности и пожелал всем независимо от возраста приобрести ценные знания и успешно пройти тестирование.
Организатором акции в этом году стал РАЭК, а информационную поддержку оказывает медиахолдинг 1MI.
Гребенников выразил уверенность, что диктант будет способствовать созданию безопасного Рунета, а также поможет общей борьбе государства, бизнеса и общества с киберугрозами.
«Цифровой диктант» проводится ежегодно в учебных заведениях, в этом году его можно пройти в библиотеках. После официальной части мероприятия тестирование началось на площадке «Авито».
Каждый желающий может принять участие в «Цифровом диктанте» с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф.
На сайте акции доступна интерактивная карта, показывающая работу региональных площадок для очного тестирования. Также на интернет-ресурсе представлен раздел «Библиотека знаний» с видеоуроками и мастер-классами.