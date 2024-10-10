Участниками акции «Цифровой диктант» в первые часы стали более 50 тысяч человек

Церемония открытия акции прошла при участии директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и инициатора «Цифрового диктанта» Сергея Гребенникова, а также амбассадора RUTUBE, блогера и комика Евгении Искандаровой. В рамках ток-шоу бизнесмены и представители власти обсудили значимость проверки знаний в таком формате и вспомнили об успешных результатах прошлогодних диктантов, пишет nashgorod.ru.