Юлия Пак: Работа с подрастающим поколением является приоритетной

Posted 10 октября, 03:19
Published 10 октября, 03:19
Modified 10 октября, 03:21
Updated 10 октября, 03:21
Совместно с главой округа Алексеем Губайдуллиным Юлия Пак побывала в Доме ЮНАРМИИ, который в этом году вошел в число победителей общероссийского конкурса. В качестве награды Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ребята получили учебные автоматы и гранаты, пневматические винтовки, манекен для легочно-сердечной реанимации, жгуты, секундомеры, компасы, палатки, рюкзаки и многое другое.
А благодаря участию в конкурсе инициативного бюджетирования — «Молодежный бюджет» на территории Дома ЮНАРМИИ в этом году установили единую военно-спортивную полосу препятствий. Воспитанник хорольской ЮНАРМИИ Евгений Онисенко написал и защитил проект, который поддержало большинство старшеклассников образовательных учреждений округа. В ближайшее время здесь пройдут кустовые соревнования юнармейцев.
Преобразился и фасад любимого места юнармейцев. Теперь здесь появилось изображение Героя Российской Федерации, участника СВО, лейтенанта Алексея Кривули и лучшего юнармейца округа Анастасии Кожушкиной.
«Сегодняшняя молодежь — это наше будущее, и поэтому вполне закономерно, что работа с подрастающим поколением является приоритетной. Не перестаю удивляться, как налажена работа по патриотическому воспитанию на этой территории. Дом ЮНАРМИИ — это настоящий Дом с большой буквы! В небольших и скромных помещениях в буквальном смысле кипит жизнь подрастающего поколения. В этом заслуга и его руководителя Елены Иващенко, и руководителей муниципалитета, которые понимают, насколько это важно», — подчеркнула депутат Юлия Пак.
Депутат побывала также на строящейся «Умной площадке», которая появится в Хороле благодаря участию в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Строительные работы здесь приостанавливаются только из-за непогоды. Уже забетонированы некоторые поверхности, установлены столбы освещения, возводится ограждение. Уже в конце октября юные жители села смогут протестировать новое общественное пространство, аналогов которому нет в Хорольском округе.