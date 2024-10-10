Юлия Пак: Работа с подрастающим поколением является приоритетной

Совместно с главой округа Алексеем Губайдуллиным Юлия Пак побывала в Доме ЮНАРМИИ, который в этом году вошел в число победителей общероссийского конкурса. В качестве награды Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ребята получили учебные автоматы и гранаты, пневматические винтовки, манекен для легочно-сердечной реанимации, жгуты, секундомеры, компасы, палатки, рюкзаки и многое другое.