Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» пользуются большим спросом

Как сообщает newizv.ru, в отделениях «Почты России» зоны самообслуживания начали функционировать со второго квартала этого года. Они служат для самостоятельной подготовки писем и посылок к отправке. Зоны самообслуживания открылись в 1 000 с лишним отделений с высокой проходимостью, располагающихся от Калининградской области до Дальнего Востока.