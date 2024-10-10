Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» пользуются большим спросом

Posted 10 октября, 16:31
Published 10 октября, 16:31
Modified 10 октября, 16:31
Updated 10 октября, 16:31
Как сообщает newizv.ru, в отделениях «Почты России» зоны самообслуживания начали функционировать со второго квартала этого года. Они служат для самостоятельной подготовки писем и посылок к отправке. Зоны самообслуживания открылись в 1 000 с лишним отделений с высокой проходимостью, располагающихся от Калининградской области до Дальнего Востока.
На данный момент компания постепенно вводит в обиход специальные киоски, заменяющие персональные компьютеры. Эти киоски оснащены весами, принтерами для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкода и онлайн-кассами. В скором времени устройства планируется оснастить камерами, микрофонами, системами бесконтактной передачи писем и посылок. Модернизация зон самообслуживания будет окончена в 2025 году.
Согласно комментарию первого заместителя главы «Почты России» Максима Цыпина, зоны самообслуживания были успешно протестированы в самых многолюдных отделениях сети. Новый формат получил высокий спрос у клиентуры, позволив достаточно серьезно разгрузить операторов. Проанализировав итоги последних месяцев, решено было масштабировать зоны самообслуживания на отделения во всех регионах РФ.