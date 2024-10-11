Примсоцбанк предлагает куайринг и эквайринг с комиссиями от 0,4% и от 1,1%

Свяжитесь с сотрудниками банка, чтобы узнать больше о выгодных условиях торгового эквайринга и начать сотрудничество, которое принесет вам реальную пользу! Телефон единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.