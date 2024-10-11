vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 23:00

Published 10 октября, 23:00

Modified 10 октября, 23:00

Updated 10 октября, 23:00

Примсоцбанк предлагает куайринг и эквайринг с комиссиями от 0,4% и от 1,1%

Примсоцбанк предлагает куайринг и эквайринг с комиссиями от 0,4% и от 1,1%

10 октября 2024, 23:00
Фото: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8KDi5Z
Примсоцбанк продолжает помогать бизнесу сохранять прибыль. Банк осуществляет бесплатную установку и обслуживание куайринга и эквайринга.

Преимущества:

  • Прием платежей по QR-коду через Систему Быстрых Платежей (СБП) с комиссией всего 0,4% или 0,7%;
  • Прием платежей по банковским картам с комиссией от 1,1%, — в зависимости от вида деятельности;
  • Примсоцбанк работает со всеми известными платежными системами;
  • Осуществляет мгновенные расчеты по QR-коду;
  • Бесперебойно и быстро зачисляет денег на расчетный счет предприятия 2 раза в день.

Не упустите возможность улучшить условия ведения бизнеса с помощью удобного и выгодного эквайринга от Примсоцбанка.

Свяжитесь с сотрудниками банка, чтобы узнать больше о выгодных условиях торгового эквайринга и начать сотрудничество, которое принесет вам реальную пользу! Телефон единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Как еще можно подключить эквайринг?

Оставьте заявку на сайте банка в разделе «Эквайринг» — ссылка. Направьте заявку на почту: [email protected].

#Новости#Общество#Владивосток#Банковские карты#Комиссия#Приморский край#QR-код#Примсоцбанк
Подпишитесь