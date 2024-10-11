«ТГК-14» получила оборудование для Читинской ТЭЦ-1 по программе КОММод

Posted 11 октября, 06:07
Published 11 октября, 06:07
Modified 11 октября, 06:09
Updated 11 октября, 06:09
Накануне, 10 октября, на станцию прибыла часть опускных труб экранов, подвесок и монтажных деталей пароперегревателя. Ранее в Читу привезли каркас котла и необходимое для реконструкции потолочное перекрытие, горелки, установку шлакоудаления, коллекторы, блок конденсатора, компенсатор. В целом на данный момент на Читинской ТЭЦ-1 уже находится более 30% основного оборудования, необходимого для модернизации котла № 4. В декабре энергетики ожидают самую крупную поставку весом 62 тонны — это барабан котлоагрегата.
Строительно-монтажные работы в рамках инвестпроекта «ТГК-14» на котлоагрегате № 4 начнутся в 1 квартале 2025 года. Специалисты заменят не только барабан котла, но и топочные экраны, пароперегреватели, перепускные трубопроводы, горелочные устройства. В результате модернизации КПД котлоагрегата будет увеличен практически до 92%, что позволит повысить эффективность работы и сократить расхода топлива.
В рамках федеральной программы модернизации оборудования электростанций КОММод на Читинской ТЭЦ-1 пройдет модернизация котлоагрегатов № 4 и № 7, комплексная замена турбогенератора № 3 и турбины № 5. Реконструкция основного оборудования позволит не только обновить генерацию, востребованную потребителями, но и продлить ее ресурс. Выполнение всех мероприятий сохранит долю комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на Читинской ТЭЦ-1, что положительно скажется на производственных и экономических показателях.
Напомним, по итогам федерального конкурса по программе модернизации мощностей (КОММод) «ТГК-14» производит реконструкцию турбин и котлов на Читинской ТЭЦ-1 в Забайкальском крае. Стоимость модернизации составляет около 5 миллиардов рублей. В настоящее время ТЭЦ-1 обеспечивает электроэнергией более 74% потребителей столицы Забайкальского края, теплом — свыше 80%. Запланированная дата ввода в эксплуатацию — 31 декабря 2029 года.