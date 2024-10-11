«ТГК-14» получила оборудование для Читинской ТЭЦ-1 по программе КОММод

В рамках федеральной программы модернизации оборудования электростанций КОММод на Читинской ТЭЦ-1 пройдет модернизация котлоагрегатов № 4 и № 7, комплексная замена турбогенератора № 3 и турбины № 5. Реконструкция основного оборудования позволит не только обновить генерацию, востребованную потребителями, но и продлить ее ресурс. Выполнение всех мероприятий сохранит долю комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на Читинской ТЭЦ-1, что положительно скажется на производственных и экономических показателях.