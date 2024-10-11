Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс

«Это фантастически красивый комплекс, я очень рад, что его открыли и что я сегодня здесь присутствую, вижу лица наших замечательных мальчишек и девчонок, которые хотят заниматься спортом. Теперь у них есть отличная возможность исполнить свою мечту», — сказал легендарный хоккеист.