Во Врангеле торжественно открыли Ледовый спортивный комплекс

Posted 11 октября, 00:23
Published 11 октября, 00:23
Modified 11 октября, 00:25
Updated 11 октября, 00:25
Построенный стивидорной компанией «Восточный Порт», этот современный центр для занятий зимними видами спорта круглый год уже обещает стать одной из главных спортивных арен региона.
В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Универсальная логистика» Ирина Ольховская, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов, знаменитый хоккеист Игорь Ковальчук и другие почетные гости.
Ирина Ольховская отметила, что поддержка спорта всегда была ключевым приоритетом в работе «Восточного Порта». У компании есть команда по настольному теннису и сильные детско-юношеские команды по хоккею и тхэквондо.
«Совсем недавно мы отметили 50-летие современного, высокотехнологичного, крупнейшего на Дальнем Востоке стивидорного предприятия „Восточный Порт“. Сегодня мы вписываем в историю Порта новое яркое событие — он дарит жителям Находкинского городского округа многофункциональный спортивный комплекс „Восточный“. Здоровье, сила духа, радость достижений и побед — всё это очень важно для нас», — отметила Ирина Ольховская.
Строительство современного спортивного объекта во Врангеле стало важным шагом в реализации социальной политики «Восточного Порта», ведь местные любители зимних видов спорта долгие годы мечтали о возможности тренироваться круглогодично, не уезжая за пределы мкр. Врангель. Идею реализации проекта поддержал губернатор Олег Кожемяко.
— Сегодня знаменательный день не только для Находкинского городского округа, но и для всего Приморского края, всего хоккейного мира. Я уверен, что ребята, которые будут тренироваться в «Восточном», смогут достойно нести знамя российского хоккея, будут воспитаны в его лучших традициях. Хочется поблагодарить коллектив «Восточного Порта» и всех, кто вложил знания, силы, средства в реализацию этого проекта за столь короткий период времени, — подчеркнул глава региона.
Юных спортсменов ждет большое будущее, уверен Вадим Байбак.
«Когда-нибудь они будут с гордостью говорить: „Я вырос во Врангеле!“, — заявил управляющий директор АО „Восточный Порт“.
После торжественного открытия спорткомплекса старт играм в хоккей на новой ледовой арене дали Ирина Ольховская и Вячеслав Фетисов, выполнив символическое вбрасывание шайбы.
«Это фантастически красивый комплекс, я очень рад, что его открыли и что я сегодня здесь присутствую, вижу лица наших замечательных мальчишек и девчонок, которые хотят заниматься спортом. Теперь у них есть отличная возможность исполнить свою мечту», — сказал легендарный хоккеист.
В день открытия на лёд вышли юные игроки хоккейной команды «Восточник» (пос. Врангель) и спортсмены Детско-юношеской спортивной школы «Адмирал» (Владивосток). Они сразились в товарищеском матче, в котором принял участие двукратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр 2018 года Илья Ковальчук, сыграв по 3 минуты в составе каждой из команд и выполнив по буллиту в ворота соперников.
Отметим, что площадь нового объекта — более 6 тысяч квадратных метров, при этом ледовое поле с трибунами занимает почти 2500 квадратных метров. Одновременно в Ледовом спорткомплексе смогут тренироваться до 70 спортсменов, а его дневная проходимость составит около 1000 человек.
Кроме того, новый Ледовый спорткомплекс — это не только хоккей. Здесь будут развиваться и другие виды спорта: фигурное катание, конькобежный спорт, борьба, хореография и даже настольный теннис. Находка получила не просто спортивный объект, а настоящий центр активной жизни, который обязательно станет местом, где рождаются чемпионы!