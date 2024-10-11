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Posted 11 октября, 05:58

Published 11 октября, 05:58

Modified 11 октября, 06:00

Updated 11 октября, 06:00

Второй генератор по проекту КОМ НГО-2 для «ТГК-14» тоже поставит НПО «ЭЛСИБ»

Второй генератор по проекту КОМ НГО-2 для «ТГК-14» тоже поставит НПО «ЭЛСИБ»

11 октября 2024, 05:58
Фото: ПАО «ТГК-14»
ПАО «ТГК-14» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписали контракт, согласно которому ЭЛСИБ поставит турбогенератор с воздушным охлаждением для второго энергоблока на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Накануне советы директоров ПАО «Интер РАО» и ПАО «ТГК-14» одобрили заключение сделки.

Согласно контрактным обязательствам, ЭЛСИБ изготовит турбогенератор мощностью 110 мегаватт для второго блока Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Строительство ведётся по условиям федерального конкурса КОМ НГО-2 (конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов). Срок поставки турбогенератора — июнь 2027 года.

Это второй генератор, который поставит НПО «ЭЛСИБ» на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 в рамках строительства новых генерирующих мощностей. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в июле 2024 года был заключен контракт на поставку турбогенератора для энергоблока № 1. Суммарная мощность двух генераторов составит 200 МВт.

Напомним, что за весь период деятельности ЭЛСИБ поставил для теплоэлектростанций ПАО «ТГК-14» 7 турбогенераторов суммарной мощностью 630 МВт, в том числе для Читинской ТЭЦ-1 — 6 и один — для Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО — единственное предприятие тяжелого энергомашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день ЭЛСИБ имеет полный инженерно-производственный цикл от проектирования и изготовления до сервисного обслуживания турбо- и гидрогенераторов, электрических машин различной мощности.

ПАО «ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и республике Бурятия. Компания выбрана победителем по итогам федеральных конкурсов по созданию новых энергомощностей (КОМ НГО и КОМ НГО-2). Проекты предусматривают строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 180 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Оба проекта обеспечивают гарантированный возврат инвестиций с определенным уровнем доходности за счёт платежей оптовых потребителей энергии.

#Бурятия#Республика Бурятия
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