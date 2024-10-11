Второй генератор по проекту КОМ НГО-2 для «ТГК-14» тоже поставит НПО «ЭЛСИБ»

ПАО «ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и республике Бурятия. Компания выбрана победителем по итогам федеральных конкурсов по созданию новых энергомощностей (КОМ НГО и КОМ НГО-2). Проекты предусматривают строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 180 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Оба проекта обеспечивают гарантированный возврат инвестиций с определенным уровнем доходности за счёт платежей оптовых потребителей энергии.