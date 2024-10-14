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Posted 14 октября, 10:18

Published 14 октября, 10:18

Modified 14 октября, 10:18

Updated 14 октября, 10:18

Азат Ислаев станет отвечать за строительство и дорожное хозяйство в Югре

Азат Ислаев станет отвечать за строительство и дорожное хозяйство в Югре

14 октября 2024, 10:18
Фото: Центр соцмедиа Югры
Назначен новый куратор строительной отрасли и дорожного хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе. Им стал Азат Ислаев. Его утверждение на должность подписал глава региона Руслан Кухарук. Ранее Ислаев уже имел опыт работы в строительной отрасли при губернаторе Наталье Комаровой.

Как указано в официальном документе, размещенном на сайте окружного правительства, Азат Ислаев возглавит департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, а также департамент дорожного хозяйства и транспорта. Кроме того, он будет руководить Гостехнадзором, пишет muksun.fm.

Вопросы, касающиеся коммунальных услуг и энергоснабжения, будут переданы другому руководителю. Однако начиная со следующего года Ислаев возьмет на себя ответственность за службу строительного надзора, которая станет самостоятельной единицей, отделившись от жилстройнадзора региона.

Азат Ислаев также курирует строительство второго моста через Обь. В 2022 году на встрече с президентом Владимиром Путиным он пообещал завершить строительство до конца 2025 года, досрочно. На данный момент проект идет с опережением плана.

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