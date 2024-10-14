Азат Ислаев станет отвечать за строительство и дорожное хозяйство в Югре

Как указано в официальном документе, размещенном на сайте окружного правительства, Азат Ислаев возглавит департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, а также департамент дорожного хозяйства и транспорта. Кроме того, он будет руководить Гостехнадзором, пишет muksun.fm.