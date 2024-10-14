Дмитрий Демешин добился обновления трамвайного парка Хабаровска впервые за 20 лет

Отметим, что Дмитрий Демешин отдаёт приоритет работе над решением тех проблем, которые касаются широких слоёв населения региона. Одна из таких проблем — система общественного транспорта, которая нуждается в модернизации. Для её решения глава региона активно привлекает федеральные средства, в том числе субсидии и льготные кредиты.