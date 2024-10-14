Дмитрий Демешин добился обновления трамвайного парка Хабаровска впервые за 20 лет

Posted 14 октября, 05:47
Published 14 октября, 05:47
Modified 14 октября, 07:52
Updated 14 октября, 07:52
Партия общественного транспорта была закуплена за счет средств специальных казначейских кредитов на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.
По данным правительства Хабаровского края, в прошлом году трамвайными перевозками в Хабаровске воспользовались 5,7 миллиона пассажиров. Это 45 процентов от всего объема перевозок городского электротранспорта
— На сегодняшний день состав трамвайного парка, состояние инфраструктуры требует обновления и проведения капитального ремонта по причине износа. Сейчас мы дали деньги из федерального казначейского кредита, а на что могут рассчитывать горожане в следующем году? — задал вопрос мэру Хабаровска Дмитрий Демешин.
— В следующем году у нас будет замена автобусов за счет частного бизнеса. До 2026 года будет обновлено 450 автобусов, — ответил Сергей Кравчук.
Глава краевого центра сообщил также, что разработан план развития инфраструктуры городского электрического транспорта до 2028 года. Он предусматривает ремонт и содержание 76,6 километра трамвайных путей и замену 14 тяговых подстанций.
Поступившие в Хабаровск трамваи оснащены системой кондиционирования, отопления, видеокамерами, откидной аппарелью для заезда инвалидной коляски. Дмитрий Демешин лично протестировал новый транспорт. Он проехал на трамвае от депо № 1 до остановки «19 школа».
— Отличные трамваи, которые разгоняются до скорости свыше 50 км/ч. И наши пассажиры смогут быстрее добираться до конечной остановки следования. Трамвай очень удобный внутри: есть возможность зарядить любое мобильное устройство, подключения к Wi-Fi, есть электронное табло, на котором показываются остановки и скорость транспорта. Будем и дальше развивать программу обновления трамваев! — поделился Дмитрий Демешин.
После поездки на трамвае глава региона пересел на новый троллейбус, который шёл до краевого правительства. В числе преимуществ современных троллейбусов — комфортабельные сиденья, малый уровень шума, мощный климатический комплекс. Машина полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями: оборудована аппарелью для заезда колясок, накопительной площадкой, световой и звуковой сигнализацией для вызова водителя.
Как сообщила заместитель председателя правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева, семь троллейбусов уже прибыло в город, ещё девять — ожидаются до конца месяца.
— Таким образом, троллейбусный парк в городе Хабаровске будет полностью обновлен! — подчеркнула Ирина Горбачева.
Напомним, в 2022–2023 годах было приобретено 17 новых комфортабельных троллейбусов с увеличенным автономным ходом за счет средств федерального и городского бюджетов.
— Уверен, жители и гости нашего края по достоинству оценят новые трамваи, троллейбусы. Новая техника обновит парк электротранспорта на территории Хабаровска. Каждый пятый транспорт города станет электрическим. Это удобно. Новые троллейбусы могут в автономном режиме могут проехать более 20 км. Это позволит достигать даже тех районов Хабаровска, где у нас не проложены электрические сети, — поделился глава региона.
Отметим, что Дмитрий Демешин отдаёт приоритет работе над решением тех проблем, которые касаются широких слоёв населения региона. Одна из таких проблем — система общественного транспорта, которая нуждается в модернизации. Для её решения глава региона активно привлекает федеральные средства, в том числе субсидии и льготные кредиты.