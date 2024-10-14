Как избежать навязанных услуг при оформлении кредита? — рассказали в ДВ ГУ Банка РФ

Чтобы не стать жертвой таких уловок, внимательно читайте документы перед подписанием. На первой странице договора должна быть указана полная стоимость кредита, включая услуги, которые влияют на условия кредита или без которых банк не выдаст заем. Список дополнительных услуг, которые не влияют на условия кредита, можно посмотреть в отдельном заявлении