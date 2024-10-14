Как избежать навязанных услуг при оформлении кредита? — рассказали в ДВ ГУ Банка РФ

Posted 14 октября, 04:13
Published 14 октября, 04:13
Modified 14 октября, 05:21
Updated 14 октября, 05:21
Одна из распространенных уловок — заранее проставленные галочки, означающие согласие клиента на услуги, за которые придется заплатить, причем снять их зачастую невозможно онлайн.
В подобных ситуациях банки и МФО действуют неправомерно, нарушая права заемщиков. В Банке советуют обращать внимание на такие моменты и не стесняться менять кредитора. Также полезно делать скриншоты и направлять жалобы банку, который обязан ответить в течение 15 рабочих дней.
Если ответа нет или он не удовлетворяет вас, можно обратиться в Банк России через интернет-приемную.
Другой способ навязывания услуг — страховка, которая якобы снижает процентную ставку. На деле это может оказаться множеством страховок, не влияющих на условия кредита, но существенно увеличивающих сумму переплаты.
Онлайн-заявки также нередко содержат ссылки на список условий, которые могут остаться незамеченными, если они не отмечены явно. Обратите внимание, что бывают случаи, когда долгий список условий прячется за гиперссылкой, которая выглядит как обычный текст.
Чтобы не стать жертвой таких уловок, внимательно читайте документы перед подписанием. На первой странице договора должна быть указана полная стоимость кредита, включая услуги, которые влияют на условия кредита или без которых банк не выдаст заем. Список дополнительных услуг, которые не влияют на условия кредита, можно посмотреть в отдельном заявлении
Если возникает вопрос о целесообразности страховки, попросите у банка детали о ежемесячных платежах и общей сумме переплаты с учетом страховки и без неё.
Кроме того, заемщик имеет право выбирать между страховыми компаниями с рейтингом от «А-» и выше, а не соглашаться на первый попавшийся вариант от кредитора.
Банки нередко предлагают оплатить дополнительные услуги за счет кредитных средств, что влечет за собой дополнительные проценты. Подобная практика увеличивает расходы на обслуживание кредита и ущемляет права заемщиков.
Банк России настоятельно рекомендует отказаться от таких навязанных условий.
Период охлаждения: ваш шанс на отказ
Когда вы подписываете договор на кредит или заем, вам могут предложить различные дополнительные услуги.
По словам эксперта Александры Агвердиевой, отказаться от них можно в течение так называемого «периода охлаждения», который длится 30 дней с момента заключения договора. Не подлежат возврату лишь стоимость полностью оказанных услуг и обязательных страховых услуг по ипотеке.
Как подать заявление об отказе?
Чтобы отказаться от ненужной услуги, следует подать заявление поставщику услуги — это не всегда ваш кредитор.
В заявлении нужно указать ваши данные, приложить копии паспорта, договора на услугу и банковские реквизиты для возврата средств. Если деньги не поступили в течение 7 рабочих дней, следует связаться с кредитором, который продал вам дополнительную услугу.
Сроки для окончательного отказа
Если деньги не возвращены после обращения к поставщику услуги, у вас есть право подать заявление в банк или микрофинансовую организацию. Этот шаг можно сделать через 30 дней после первого письма, но не позднее 180 дней с даты первоначального обращения. В заявлении необходимо указать дату первого требования о возврате.
Коллективные договоры
В случаях, когда у вас нет персонального договора на услугу, а вы присоединились к коллективному, заявление следует направлять непосредственно к кредитору. После получения заявления у него также будет 7 рабочих дней для возврата средств за ненужные услуги.
Бдительность и внимательное изучение договорных условий помогут избежать ненужных расходов при оформлении кредита. Не бойтесь отстаивать свои права и обращаться за помощью к специалистам и контролирующим органам в случае необходимости. В конечном итоге, именно ваша финансовая грамотность помогает экономить не только деньги, но и время.