Компания Маска создала робота-гуманоида

Роботы разносили гостям напитки и развлекали их забавными танцами. Маск отметил, что такие помощники могут выгуливать собак, следить за порядком на территории возле дома и даже присматривать за детьми. По словам миллиардера, это изобретение станет доступным для большинства людей. Благодаря ему капитализация компании достигнет 25 триллионов долларов.