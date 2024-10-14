Компания Маска создала робота-гуманоида

Posted 14 октября, 08:39
Published 14 октября, 08:39
Modified 14 октября, 08:40
Updated 14 октября, 08:40
Во время презентации Маск вышел из кинозала и сел в ожидавшее его такси Cybercab. Чтобы продемонстрировать новую разработку, он вывел перед публикой группу роботов, пошутив, что вскоре они будут прогуливаться среди людей, передает newkhakasiya.online.
Роботы разносили гостям напитки и развлекали их забавными танцами. Маск отметил, что такие помощники могут выгуливать собак, следить за порядком на территории возле дома и даже присматривать за детьми. По словам миллиардера, это изобретение станет доступным для большинства людей. Благодаря ему капитализация компании достигнет 25 триллионов долларов.
Маск добавил, что цена робота составит около 20 — 30 тысяч долларов, кибертакси — примерно столько же, а вместе они будут стоить примерно 60 тысяч.