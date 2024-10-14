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Posted 14 октября, 08:39

Published 14 октября, 08:39

Modified 14 октября, 08:40

Updated 14 октября, 08:40

Компания Маска создала робота-гуманоида

Компания Маска создала робота-гуманоида

14 октября 2024, 08:39
Фото: Tesla
В студии Warner Bros. прошла презентация новых разработок компании Tesla под названием We, Robot. Ее основатель, Илон Маск, представил новое беспилотное такси и версию робота Optimus Gen 2.

Во время презентации Маск вышел из кинозала и сел в ожидавшее его такси Cybercab. Чтобы продемонстрировать новую разработку, он вывел перед публикой группу роботов, пошутив, что вскоре они будут прогуливаться среди людей, передает newkhakasiya.online.

Роботы разносили гостям напитки и развлекали их забавными танцами. Маск отметил, что такие помощники могут выгуливать собак, следить за порядком на территории возле дома и даже присматривать за детьми. По словам миллиардера, это изобретение станет доступным для большинства людей. Благодаря ему капитализация компании достигнет 25 триллионов долларов.

Маск добавил, что цена робота составит около 20 — 30 тысяч долларов, кибертакси — примерно столько же, а вместе они будут стоить примерно 60 тысяч.

#Общество
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