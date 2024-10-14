Новый препарат поможет в борьбе с проблемой ожирения в России

Сессия под названием «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрала специалистов, занимающихся диагностикой и лечением ожирения. Участие в ней приняли не только российские учёные, но и эксперты из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Узбекистана и Беларуси, передает inkazan.ru.