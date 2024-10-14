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Posted 14 октября, 08:30

Published 14 октября, 08:30

Modified 14 октября, 08:30

Updated 14 октября, 08:30

Новый препарат поможет в борьбе с проблемой ожирения в России

Новый препарат поможет в борьбе с проблемой ожирения в России

14 октября 2024, 08:30
Фото: 1MI
В Москве прошел международный конгресс, организованный на площадке Национального медико-исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ. Мероприятие было посвящено вопросам избыточного веса.

Сессия под названием «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрала специалистов, занимающихся диагностикой и лечением ожирения. Участие в ней приняли не только российские учёные, но и эксперты из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Узбекистана и Беларуси, передает inkazan.ru.

Все присутствующие на конгрессе согласились с тем, что лишний вес и ожирение следует считать социально значимыми заболеваниями. Ведущие эндокринологи обсудили различные подходы к решению этой проблемы и ознакомились с новыми лекарственными препаратами, доступными на рынке.

Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии Российского университета медицины Минздрава РФ, отметила, что изменения в образе жизни недостаточно для лечения ожирения. Она подчеркнула необходимость медикаментозного вмешательства, которое помогает не только сбросить вес, но и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В этом контексте она выделила препарат «Велгия», недавно представленный на российском рынке компанией «Промомед». Это средство, содержащее семаглутид, разработано для борьбы с ожирением.

На конгрессе также прошла секция с участием компании «Промомед», посвящённая вопросам поддержания и восстановления метаболического здоровья.

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