Новый препарат поможет в борьбе с проблемой ожирения в России

Posted 14 октября, 08:30
Published 14 октября, 08:30
Modified 14 октября, 08:30
Updated 14 октября, 08:30
Сессия под названием «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрала специалистов, занимающихся диагностикой и лечением ожирения. Участие в ней приняли не только российские учёные, но и эксперты из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Узбекистана и Беларуси, передает inkazan.ru.
Все присутствующие на конгрессе согласились с тем, что лишний вес и ожирение следует считать социально значимыми заболеваниями. Ведущие эндокринологи обсудили различные подходы к решению этой проблемы и ознакомились с новыми лекарственными препаратами, доступными на рынке.
Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии Российского университета медицины Минздрава РФ, отметила, что изменения в образе жизни недостаточно для лечения ожирения. Она подчеркнула необходимость медикаментозного вмешательства, которое помогает не только сбросить вес, но и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
В этом контексте она выделила препарат «Велгия», недавно представленный на российском рынке компанией «Промомед». Это средство, содержащее семаглутид, разработано для борьбы с ожирением.
На конгрессе также прошла секция с участием компании «Промомед», посвящённая вопросам поддержания и восстановления метаболического здоровья.