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Posted 14 октября, 12:46

Published 14 октября, 12:46

Modified 14 октября, 12:47

Updated 14 октября, 12:47

РЭО: 1100 сувениров удалось сделать гостям РЭФ за 3 дня в мастерской «Зеленый фургон»

РЭО: 1100 сувениров удалось сделать гостям РЭФ за 3 дня в мастерской «Зеленый фургон»

14 октября 2024, 12:46
Фото: reo.ru
В мастерской переработки «Зеленый фургон» участники РЭФ-2024 за три дня изготовили 1,1 тысячи карабинов, брелоков и значков из пластиковых отходов.

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что мастерская представляет собой фургон на колесах. Она вмещает полный цикл переработки пластиковых отходов и включает в себя более десяти мастер-классов. В прошлом году «Зеленый фургон» посетил восемнадцать мероприятий, в которых приняли участие более 38 тысяч человек, многие из которых — взрослые. Мастерская посетила и РЭФ. За три дня ее работы участники форума измельчили порядка 200 килограммов крышечек из пластика и изготовили 1,1 тысячи сувенирных изделий.

Измельченный пластик послужит вторичным сырьем для изготовления мебели, передает 56orb.ru.

Первый день форума — молодежный день. Его участники сделали более 600 экологичных сувениров, измельчив на велошредерах 150 килограммов крышечек. Во время деловой программы, которая проходила в течение остальных двух дней, гости изготовили 500 сувениров и измельчили 50 килограммов пластиковых крышек.

Напомним, РЭФ-2024 проходил с 7 по 9 октября. Форум включал в себя молодежный день и деловую программу. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте РЭО. Событие было организовано при поддержке ППК «Российский экологический оператор», Правительства РФ и Минприроды России.

Компания «РЭО» была учреждена по Указу президента от 14.01.2019 с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. В соответствии с национальной целью развития России, установленной Указом президента РФ от 07.05.2024 №309, необходимо выполнить ряд показателей по построению экономики замкнутого цикла. Планируется добиться 100%-ной сортировки ТКО, при этом не более половины из них должно отправляться на захоронение. 25% необходимо вовлекать в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов. Уточняется, что все эти показатели должны быть достигнуты к 2030 году.

#Общество
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