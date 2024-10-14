РЭО: 1100 сувениров удалось сделать гостям РЭФ за 3 дня в мастерской «Зеленый фургон»

Компания «РЭО» была учреждена по Указу президента от 14.01.2019 с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. В соответствии с национальной целью развития России, установленной Указом президента РФ от 07.05.2024 №309, необходимо выполнить ряд показателей по построению экономики замкнутого цикла. Планируется добиться 100%-ной сортировки ТКО, при этом не более половины из них должно отправляться на захоронение. 25% необходимо вовлекать в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов. Уточняется, что все эти показатели должны быть достигнуты к 2030 году.