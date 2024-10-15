Большие деньги на любые цели: ипотека от Примсоцбанка под залог недвижимости

Сюжет Автомобиль

Хотите слетать в отпуск? А может быть сделать ремонт? Сыграть свадьбу или же купить автомобиль? А что если Примсоцбанк может сделать возможным и то, и другое? Кредит «Премиум» предоставляется на любые цели!

Условия программы: Сумма кредита — до 50 млн рублей;

Срок — от 1 года до 25 лет;

Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет. Кредит можно взять под залог недвижимости на различные потребительские цели, например, на приобретение бытовой техники, покупку автомобиля, медицинские и образовательные услуги, свадьбу. Если у клиента уже имеются кредиты в сторонних банках, то Примсоцбанк поможет ему с рефинансированием задолженностей и уменьшит кредитную нагрузку. Но и это еще не все! Благодаря этому кредиту можно также приобрести недвижимость без первоначального взноса. Не откладывайте жизнь на завтра — воспользуйтесь всеми преимуществами программы уже сегодня! Переходите по ссылке и оставляйте заявку. Остались вопросы? Телефон единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202, — для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.