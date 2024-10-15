Большие деньги на любые цели: ипотека от Примсоцбанка под залог недвижимости

Posted 14 октября, 23:00
Published 14 октября, 23:00
Modified 14 октября, 23:00
Updated 14 октября, 23:00
Условия программы:
Кредит можно взять под залог недвижимости на различные потребительские цели, например, на приобретение бытовой техники, покупку автомобиля, медицинские и образовательные услуги, свадьбу. Если у клиента уже имеются кредиты в сторонних банках, то Примсоцбанк поможет ему с рефинансированием задолженностей и уменьшит кредитную нагрузку.
Но и это еще не все! Благодаря этому кредиту можно также приобрести недвижимость без первоначального взноса.
Не откладывайте жизнь на завтра — воспользуйтесь всеми преимуществами программы уже сегодня! Переходите по ссылке и оставляйте заявку.
Остались вопросы? Телефон единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202, — для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.