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Posted 14 октября, 23:00

Published 14 октября, 23:00

Modified 14 октября, 23:00

Updated 14 октября, 23:00

Большие деньги на любые цели: ипотека от Примсоцбанка под залог недвижимости

Большие деньги на любые цели: ипотека от Примсоцбанка под залог недвижимости

14 октября 2024, 23:00
Фото: 1MI
Сюжет
Автомобиль
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8KVA5Z
Хотите слетать в отпуск? А может быть сделать ремонт? Сыграть свадьбу или же купить автомобиль? А что если Примсоцбанк может сделать возможным и то, и другое? Кредит «Премиум» предоставляется на любые цели!

Условия программы:

  • Сумма кредита — до 50 млн рублей;
  • Срок — от 1 года до 25 лет;
  • Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет.

Кредит можно взять под залог недвижимости на различные потребительские цели, например, на приобретение бытовой техники, покупку автомобиля, медицинские и образовательные услуги, свадьбу. Если у клиента уже имеются кредиты в сторонних банках, то Примсоцбанк поможет ему с рефинансированием задолженностей и уменьшит кредитную нагрузку.

Но и это еще не все! Благодаря этому кредиту можно также приобрести недвижимость без первоначального взноса.

Не откладывайте жизнь на завтра — воспользуйтесь всеми преимуществами программы уже сегодня! Переходите по ссылке и оставляйте заявку.

Остались вопросы? Телефон единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202, — для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Медицинские услуги#Кредит#Свадьба#Недвижимость#Бытовая техника#Приморский край#Примсоцбанк#Рефинансирование
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