Демешин устроил разнос властям Солнечного района за беспредел в сфере ЖКХ

Posted 15 октября, 04:10
Published 15 октября, 04:10
Modified 15 октября, 04:12
Updated 15 октября, 04:12
Ситуация в сфере ЖКХ Солнечного района находится на контроле у губернатора. В начале сентября Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в муниципалитет и во время встречи с жителями райцентра получил множество жалоб на ненадлежащую работу управляющих компаний и жилищно-коммунальных служб. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений муниципальным чиновникам. На прошлой неделе с проверкой в Солнечном побывал советник губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Фёдоров.
— С момента моей поездки прошел месяц. Но жители пишут мне, что ситуация не сдвинулась с мертвой точки. И выводы, сделанные советником, удручающие. До сих пор никаких мер ни главой района, ни главой поселения принято не было. Ситуация не то что не исправлена — накалена до предела, — отметил губернатор.
Жители Солнечного жалуются, что подвалы в домах затоплены канализационными стоками. В один из домов уже больше года воду подают через протянутый от соседнего дома обычный шланг, который зимой перемерзает, и жильцы остаются без воды.
— Вопиющее безобразие! Управляющие компании устроили людям, по сути, коммунальный ад. Значит, нам надо здесь брать в ручное управление эти вопросы по линии ЖКХ, — заявил Дмитрий Демешин.
Как доложила и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства края Анжелика Миронова, в Солнечном выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов со стороны управляющей компании. При этом организация работает с прибылью — её доходы превышают расходы, процент собираемости коммунальный платежей достаточно высокий. Главе Солнечного района были даны рекомендации, как наладить работу коммунальной сферы, однако работа не проведена.
Губернатор раскритиковал поселковые и районные власти за бездействие.
— Я понимаю, если бы всё было идеально, а тут масса коммунальных проблем, люди кипят, а местные чиновники все решают свои вопросы. Уму непостижимо! Администрация поселения не взаимодействует с районными властями. Да и глава района тоже заняла позицию наблюдателя, хотя это происходит на её территории, — возмутился Дмитрий Демешин.
Глава региона поручил зампреду краевого правительства Дарию Тюрину вместе с руководителем министерства ЖКХ перевести решение жилищно-коммунальных проблем Солнечного в режим ручного управления. Кроме того, Дмитрий Демешин поставил задачу провести проверку на предмет сговора управляющих компаний и местных властей поселка, а также подключить к работе правоохранительные органы и ФАС.
— Обязательно приеду в Солнечный район и лично удостоверюсь, как решена ситуация. Этому коммунальному безобразию должен прийти конец. Не будет этого, значит, будем делать выводы по всем — и по поселению, и по району, — заключил Дмитрий Демешин.