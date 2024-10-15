Демешин устроил разнос властям Солнечного района за беспредел в сфере ЖКХ

Ситуация в сфере ЖКХ Солнечного района находится на контроле у губернатора. В начале сентября Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в муниципалитет и во время встречи с жителями райцентра получил множество жалоб на ненадлежащую работу управляющих компаний и жилищно-коммунальных служб. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений муниципальным чиновникам. На прошлой неделе с проверкой в Солнечном побывал советник губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Фёдоров.