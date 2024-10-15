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Posted 15 октября, 04:10

Published 15 октября, 04:10

Modified 15 октября, 04:12

Updated 15 октября, 04:12

Демешин устроил разнос властям Солнечного района за беспредел в сфере ЖКХ

Демешин устроил разнос властям Солнечного района за беспредел в сфере ЖКХ

15 октября 2024, 04:10
Фото: Правительство Хабаровского края
Дмитрий Демешин обозначил конкретный срок, в течение которого проблемы в сфере ЖКХ в Солнечном должны быть решены. Губернатор подверг резкой критике бездействие районных и поселковых властей, а также местных коммунальщиков и подключил к процессу профильных региональных руководителей.

Ситуация в сфере ЖКХ Солнечного района находится на контроле у губернатора. В начале сентября Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в муниципалитет и во время встречи с жителями райцентра получил множество жалоб на ненадлежащую работу управляющих компаний и жилищно-коммунальных служб. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений муниципальным чиновникам. На прошлой неделе с проверкой в Солнечном побывал советник губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Фёдоров.

— С момента моей поездки прошел месяц. Но жители пишут мне, что ситуация не сдвинулась с мертвой точки. И выводы, сделанные советником, удручающие. До сих пор никаких мер ни главой района, ни главой поселения принято не было. Ситуация не то что не исправлена — накалена до предела, — отметил губернатор.

Жители Солнечного жалуются, что подвалы в домах затоплены канализационными стоками. В один из домов уже больше года воду подают через протянутый от соседнего дома обычный шланг, который зимой перемерзает, и жильцы остаются без воды.

— Вопиющее безобразие! Управляющие компании устроили людям, по сути, коммунальный ад. Значит, нам надо здесь брать в ручное управление эти вопросы по линии ЖКХ, — заявил Дмитрий Демешин.

Как доложила и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства края Анжелика Миронова, в Солнечном выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов со стороны управляющей компании. При этом организация работает с прибылью — её доходы превышают расходы, процент собираемости коммунальный платежей достаточно высокий. Главе Солнечного района были даны рекомендации, как наладить работу коммунальной сферы, однако работа не проведена.

Губернатор раскритиковал поселковые и районные власти за бездействие.

— Я понимаю, если бы всё было идеально, а тут масса коммунальных проблем, люди кипят, а местные чиновники все решают свои вопросы. Уму непостижимо! Администрация поселения не взаимодействует с районными властями. Да и глава района тоже заняла позицию наблюдателя, хотя это происходит на её территории, — возмутился Дмитрий Демешин.

Глава региона поручил зампреду краевого правительства Дарию Тюрину вместе с руководителем министерства ЖКХ перевести решение жилищно-коммунальных проблем Солнечного в режим ручного управления. Кроме того, Дмитрий Демешин поставил задачу провести проверку на предмет сговора управляющих компаний и местных властей поселка, а также подключить к работе правоохранительные органы и ФАС.

— Обязательно приеду в Солнечный район и лично удостоверюсь, как решена ситуация. Этому коммунальному безобразию должен прийти конец. Не будет этого, значит, будем делать выводы по всем — и по поселению, и по району, — заключил Дмитрий Демешин.
#Хабаровский край
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