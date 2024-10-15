vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 23:49

Published 14 октября, 23:49

Modified 15 октября, 02:55

Updated 15 октября, 02:55

Дмитрий Демешин передал партию техники и оборудования на фронт хабаровским бойцам

Дмитрий Демешин передал партию техники и оборудования на фронт хабаровским бойцам

14 октября 2024, 23:49
Фото: Правительство Хабаровского края
Губер6атор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в торжественной церемонии передачи отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и отдельной бригаде радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа имущества, приобретенного региональным правительством.

Дмитрий Демешин передал военным из Хабаровского края, которые принимают участие в СВО с самого её начала, очередную партию из 268 беспилотных летательных аппаратов и 62 систем обнаружения и подавления дронов.

— Хочу отметить масштабную работу, проводимую правительством Хабаровского края с 2022 года по оказанию помощи военнослужащим Восточного военного округа. В зону проведения СВО регулярно передаются и отправляются крупные партии специального оборудования и снаряжения. От лица командования военного округа хочу поблагодарить вас, Дмитрий Викторович, и весь коллектив краевого правительства за оказанную поддержку, — сказал врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

В Хабаровском крае налажено серийное производство БПЛА различных типов, которые успешно применяются воинами-дальневосточниками на линии фронта.

— Уверены, что беспилотники и средства РЭБ будут способствовать успешному продвижению группировки войск «Восток» на фронте и сохранят жизни наших воинов. Нет ничего сильнее силы духа русского солдата. Спасибо нашим солдатам за ратный труд! — заявил глава Хабаровского края.

Губернатор пожелал солдатам здоровья и успехов в служении Отечеству и заверил, что работа правительства Хабаровского края по закупке и передаче снаряжения для воинских подразделений будет продолжена.

Отметим, что правительство Хабаровского края, общественные организации, представители бизнеса и просто неравнодушные жители региона постоянно помогают формированиям Восточного военного округа и добровольческим подразделениям снаряжениям, спецсредствами, а также предметами быта, необходимыми в полевых условиях.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика