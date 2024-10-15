Дмитрий Демешин передал партию техники и оборудования на фронт хабаровским бойцам

Posted 14 октября, 23:49
Published 14 октября, 23:49
Modified 15 октября, 02:55
Updated 15 октября, 02:55
Дмитрий Демешин передал военным из Хабаровского края, которые принимают участие в СВО с самого её начала, очередную партию из 268 беспилотных летательных аппаратов и 62 систем обнаружения и подавления дронов.
— Хочу отметить масштабную работу, проводимую правительством Хабаровского края с 2022 года по оказанию помощи военнослужащим Восточного военного округа. В зону проведения СВО регулярно передаются и отправляются крупные партии специального оборудования и снаряжения. От лица командования военного округа хочу поблагодарить вас, Дмитрий Викторович, и весь коллектив краевого правительства за оказанную поддержку, — сказал врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.
В Хабаровском крае налажено серийное производство БПЛА различных типов, которые успешно применяются воинами-дальневосточниками на линии фронта.
— Уверены, что беспилотники и средства РЭБ будут способствовать успешному продвижению группировки войск «Восток» на фронте и сохранят жизни наших воинов. Нет ничего сильнее силы духа русского солдата. Спасибо нашим солдатам за ратный труд! — заявил глава Хабаровского края.
Губернатор пожелал солдатам здоровья и успехов в служении Отечеству и заверил, что работа правительства Хабаровского края по закупке и передаче снаряжения для воинских подразделений будет продолжена.
Отметим, что правительство Хабаровского края, общественные организации, представители бизнеса и просто неравнодушные жители региона постоянно помогают формированиям Восточного военного округа и добровольческим подразделениям снаряжениям, спецсредствами, а также предметами быта, необходимыми в полевых условиях.