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Posted 15 октября, 10:20

Published 15 октября, 10:20

Modified 15 октября, 10:20

Updated 15 октября, 10:20

Ночью пойдет дождь: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Ночью пойдет дождь: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

15 октября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Завтра, 16 октября, в Приморье ночью ожидаются небольшие осадки на северо-востоке, а днем — ясная погода без осадков.

Ночью в Приморье температура воздуха колеблется от -8 до +5°C. На северо-востоке возможны небольшие осадки, однако в остальных районах осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с северо-запада и запада, умеренный до сильного, а на побережье — особенно сильный, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +3…+5°C, а днем поднимется до +10…+12°C. Ветер будет северо-западным и сильным.

В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -2°C, а днем достигнет +11…+13°C. Ветер здесь будет западным и северо-западным, умеренным до сильного.

Находка встретит 16 октября с переменной облачностью и без осадков. Ночная температура составит +4…+6°C, а днем воздух прогреется до +14…+16°C. Ветер будет северо-западным и северным, умеренным до сильного.

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