Ночью пойдет дождь: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Posted 15 октября, 10:20
Published 15 октября, 10:20
Modified 15 октября, 10:20
Updated 15 октября, 10:20
Ночью в Приморье температура воздуха колеблется от -8 до +5°C. На северо-востоке возможны небольшие осадки, однако в остальных районах осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с северо-запада и запада, умеренный до сильного, а на побережье — особенно сильный, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +3…+5°C, а днем поднимется до +10…+12°C. Ветер будет северо-западным и сильным.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -2°C, а днем достигнет +11…+13°C. Ветер здесь будет западным и северо-западным, умеренным до сильного.
Находка встретит 16 октября с переменной облачностью и без осадков. Ночная температура составит +4…+6°C, а днем воздух прогреется до +14…+16°C. Ветер будет северо-западным и северным, умеренным до сильного.