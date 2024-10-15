Ночью пойдет дождь: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Ночью в Приморье температура воздуха колеблется от -8 до +5°C. На северо-востоке возможны небольшие осадки, однако в остальных районах осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с северо-запада и запада, умеренный до сильного, а на побережье — особенно сильный, сообщает «Примгидромет».