Подростки из Лучегорска получили условные сроки за жестокое избиение мужчины

Пожарский районный суд, рассмотрев дело, признал подростков виновными. Один из них получил условный срок в 1 год и 6 месяцев, другой — 1 год, оба с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Суд также отметил необходимость профилактической работы с молодежью для предотвращения подобных преступлений в будущем.