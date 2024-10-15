Подростки из Лучегорска получили условные сроки за жестокое избиение мужчины

Posted 15 октября, 09:51
Published 15 октября, 09:51
Modified 15 октября, 09:51
Updated 15 октября, 09:51
Согласно материалам дела, группа несовершеннолетних напала на мужчину после его замечаний. Один из подростков ударил потерпевшего по голове, в результате чего он упал на землю. Однако это не остановило нападавших — они продолжили наносить удары, безжалостно избивая жертву.
После инцидента видео с избиением быстро распространилось в интернете, вызвав общественное возмущение и осуждение. Местные жители и правозащитники выразили обеспокоенность растущим уровнем насилия среди молодежи.
Пожарский районный суд, рассмотрев дело, признал подростков виновными. Один из них получил условный срок в 1 год и 6 месяцев, другой — 1 год, оба с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Суд также отметил необходимость профилактической работы с молодежью для предотвращения подобных преступлений в будущем.