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Posted 15 октября, 09:51

Published 15 октября, 09:51

Modified 15 октября, 09:51

Updated 15 октября, 09:51

Подростки из Лучегорска получили условные сроки за жестокое избиение мужчины

Подростки из Лучегорска получили условные сроки за жестокое избиение мужчины

15 октября 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Интернет
В Лучегорске двое подростков, жестоко избивших 53-летнего мужчину и снявших процесс на камеру, были признаны виновными и получили условные сроки. Инцидент, произошедший в июле

Согласно материалам дела, группа несовершеннолетних напала на мужчину после его замечаний. Один из подростков ударил потерпевшего по голове, в результате чего он упал на землю. Однако это не остановило нападавших — они продолжили наносить удары, безжалостно избивая жертву.

После инцидента видео с избиением быстро распространилось в интернете, вызвав общественное возмущение и осуждение. Местные жители и правозащитники выразили обеспокоенность растущим уровнем насилия среди молодежи.

Пожарский районный суд, рассмотрев дело, признал подростков виновными. Один из них получил условный срок в 1 год и 6 месяцев, другой — 1 год, оба с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Суд также отметил необходимость профилактической работы с молодежью для предотвращения подобных преступлений в будущем.

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