Приморские энергетики ДГК к прохождению отопительного сезона готовы

Posted 15 октября, 06:13
Published 15 октября, 06:13
Modified 15 октября, 06:15
Updated 15 октября, 06:15
Специалисты Владивостокской ТЭЦ-2, ТЭЦ Восточная, Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС отремонтировали и заменили сотни единиц оборудования, провели необходимое техническое обслуживание для обеспечения населения и промышленных объектов надежным электро- и теплоснабжением в зимний период.
В преддверии пиковых зимних нагрузок энергетики Владивостока, Артема и Партизанска осуществили капитальные, текущие и средние ремонты, а также проверку оборудования, чтобы гарантировать стабильную работу электростанций в сложных погодных условиях. Были выполнены колоссальные объемы работ по обновлению генерирующего и вспомогательного оборудования, замене устаревших компонентов и внедрению современных технологий с целью повышения энергоэффективности и экологических показателей.
«Вся необходимая топливная база и резервные мощности подготовлены в нужном объеме и в срок. Проведены комплексные проверки систем автоматизации, контроля и управления. Было уделено пристальное внимание состоянию и котельного, и турбинного оборудования. Проведены тренировки по реагированию на возможные нештатные ситуации, что позволяет специалистам быстро справляться с непредвиденными обстоятельствами», — сообщает директор Артемовской ТЭЦ Евгений Авдеев.