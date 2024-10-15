Приморские энергетики ДГК к прохождению отопительного сезона готовы

В преддверии пиковых зимних нагрузок энергетики Владивостока, Артема и Партизанска осуществили капитальные, текущие и средние ремонты, а также проверку оборудования, чтобы гарантировать стабильную работу электростанций в сложных погодных условиях. Были выполнены колоссальные объемы работ по обновлению генерирующего и вспомогательного оборудования, замене устаревших компонентов и внедрению современных технологий с целью повышения энергоэффективности и экологических показателей.