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Posted 15 октября, 06:13

Published 15 октября, 06:13

Modified 15 октября, 06:15

Updated 15 октября, 06:15

Приморские энергетики ДГК к прохождению отопительного сезона готовы

Приморские энергетики ДГК к прохождению отопительного сезона готовы

15 октября 2024, 06:13
Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»
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ДГК
Приморские энергетические предприятия АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) полностью подготовлены к отопительному сезону 2024–2025 годов.

Специалисты Владивостокской ТЭЦ-2, ТЭЦ Восточная, Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС отремонтировали и заменили сотни единиц оборудования, провели необходимое техническое обслуживание для обеспечения населения и промышленных объектов надежным электро- и теплоснабжением в зимний период.

В преддверии пиковых зимних нагрузок энергетики Владивостока, Артема и Партизанска осуществили капитальные, текущие и средние ремонты, а также проверку оборудования, чтобы гарантировать стабильную работу электростанций в сложных погодных условиях. Были выполнены колоссальные объемы работ по обновлению генерирующего и вспомогательного оборудования, замене устаревших компонентов и внедрению современных технологий с целью повышения энергоэффективности и экологических показателей.

«Вся необходимая топливная база и резервные мощности подготовлены в нужном объеме и в срок. Проведены комплексные проверки систем автоматизации, контроля и управления. Было уделено пристальное внимание состоянию и котельного, и турбинного оборудования. Проведены тренировки по реагированию на возможные нештатные ситуации, что позволяет специалистам быстро справляться с непредвиденными обстоятельствами», — сообщает директор Артемовской ТЭЦ Евгений Авдеев.
#Новости#Общество#ДГК#Владивосток#Отопительный сезон#Приморский край#Техническое обслуживание
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