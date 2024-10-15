«Уральская Сталь» открыла инженерные классы на базе лицея и гимназии Новотроицка

Инженерные классы «Уральской Стали» предоставляют учащимся возможность углубленно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Школьники с 7-го по 10-й класс могут сосредоточиться на изучении таких дисциплин, как математика, физика и химия, причём занятия проходят бесплатно после основных уроков. Кроме того, ученики смогут принимать участие в профориентационных мероприятиях. В их обучении будут задействованы опытные педагоги и наставники, которые обеспечат качественную образовательную поддержку, пишет 56orb.ru.