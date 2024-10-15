«Уральская Сталь» открыла инженерные классы на базе лицея и гимназии Новотроицка

Posted 15 октября, 11:04
Published 15 октября, 11:04
Modified 15 октября, 11:04
Updated 15 октября, 11:04
Инженерные классы «Уральской Стали» предоставляют учащимся возможность углубленно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Школьники с 7-го по 10-й класс могут сосредоточиться на изучении таких дисциплин, как математика, физика и химия, причём занятия проходят бесплатно после основных уроков. Кроме того, ученики смогут принимать участие в профориентационных мероприятиях. В их обучении будут задействованы опытные педагоги и наставники, которые обеспечат качественную образовательную поддержку, пишет 56orb.ru.
Денис Сафин отметил, что реализация этого проекта принесет пользу компании, так как речь идет о подготовке высококвалифицированных специалистов. Также от этого выиграют и сами школьники, ведь они получат возможность сотрудничать с партнером, который поможет им построить успешную карьеру.
Компания внедряет передовые технологии, лучшие инженерные решения и интересные образовательные практики, и все это делается для взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул Денис Сафин на церемонии открытия.
«Уральская Сталь» полностью профинансировала оснащение инженерных классов. Управляющий директор комбината Сергей Журавлев выразил уверенность в том, что выпускники смогут не только поступить в вузы, но и реализовать свой потенциал на предприятиях «Уральской Стали». В рамках развития компании планируется создание двух тысяч новых рабочих мест.
Также Денис Сафин посетил стройплощадку нового многоквартирного дома, предназначенного для сотрудников компании. На первом этаже здания будет 16 коммерческих помещений, включая ресторан. Он подчеркнул важность тщательного выбора арендаторов, чтобы обеспечить жильцам высококачественные услуги.