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Posted 15 октября, 04:00

Published 15 октября, 04:00

Modified 31 октября, 12:06

Updated 31 октября, 12:06

Вокзал Нерехта встретил первых пассажиров после масштабного ремонта

Вокзал Нерехта встретил первых пассажиров после масштабного ремонта

15 октября 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney.
14 октября в режиме телемоста генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров открыл обновленный вокзал Нерехта в Костромской области, которому железнодорожники вернули его исторический облик.

В ходе ремонта укреплены фундамент и стены вокзала, обновлена кровля, восстановлены декоративные элементы, в том числе резные наличники на окнах в старорусском стиле и люкарны на скатах крыш.

Здание оснастили автоматизированной системой «Умный вокзал» с видеонаблюдением и контролем температурного режима. Также здесь теперь работает автоматизированное информирование пассажиров и доступен бесплатный Wi-Fi. Вокзал полностью адаптирован для маломобильных граждан и вмещает в себя весь спектр услуг и сервисов, в том числе инновационную программу «Шестое чувство». Она позволяет ориентироваться в пространстве и выстраивать индивидуальный маршрут слабовидящим пассажирам.

Для маленьких пассажиров в помещении вокзала оборудована детская комната с игровой зоной и буфет. В залах ожидания размещена картинная галерея и панно с изображением местных достопримечательностей.

Привокзальная территория благоустроена в едином архитектурном стиле с основным вокзальным комплексом.

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