Дальневосточный федеральный университет приглашает провести выходные во Владивостоке

Для гостей Дня открытых дверей 1 и 2 ноября будут доступны для свободного посещения корпуса А и В. Остальные корпуса открыты для посещения в рамках организованных групп. Вход в корпуса осуществляется при предъявлении паспорта. Обращаем внимание, что служба безопасности кампуса может проверить крупные сумки и подозрительные предметы. Проезд на территорию кампуса на личном транспорте будет ограничен.