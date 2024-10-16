Дальневосточный федеральный университет приглашает провести выходные во Владивостоке

Posted 16 октября, 06:57
Published 16 октября, 06:57
Modified 16 октября, 06:59
Updated 16 октября, 06:59
3 и 4 ноября все желающие смогут ближе познакомиться с историей и культурой дальневосточной молодежной столицы. В рамках празднования 125-летия ДВФУ преподаватели университета проведут экскурсии по историческим местам, где зарождалось высшее образование на Дальнем Востоке. К участию приглашаются школьники, студенты колледжей и университетов, а также все желающие поступить в самый крупный университет на Дальнем Востоке.
Для гостей университета подготовили работу интерактивных зон с консультациями по образовательным и внеучебным возможностям институтов, зону работодателей. Также есть возможность познакомиться с кампусом, посетить мастер-классы, лектории от школ и институтов ДВФУ, побывать в научных лабораториях. Программа Дня открытых дверей будет опубликована на сайте ДВФУ.
1 ноября в программе — знакомство с образовательными возможностями школ и институтов ДВФУ. Участники смогут заглянуть в учебные аудитории, побеседовать с преподавателями и студентами, принять участие в мастер-классах.
2 ноября будет работать зона консультаций Приемной комиссии, состоятся обзорные экскурсии по кампусу, открытый диалог с ректором и директорами институтов. Эксперты ЕГЭ и председатели предметных комиссий поделятся лайфхаками по подготовке к вступительным испытаниям и посоветуют полезные ресурсы. Разнообразие внеучебной активности представят на Ярмарке студенческих объединений и в рамках концертной программы — эти зоны будут работать весь день.
«Наша цель — помочь определиться поступающим с направлениями подготовки, чтобы они выбирали направления по своему интересу, а не были ограничены набором предметов ЕГЭ, которые они выберут зимой. Также мы хотим познакомить ребят с университетом, дать шанс узнать нас поближе до поступления», — рассказала директор департамента по работе с абитуриентами Ольга Князева.
Познакомиться с городом, в котором хотите учиться, его достопримечательностями, а также поучаствовать в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства можно будет с 1 по 4 ноября.
«Важно до поступления побывать не только в университете, но и в городе, в котором находится вуз. Мы хотим предложить почувствовать абитуриентам атмосферу морского города, посетить мероприятия и достопримечательности. Владивосток — город, в который невозможно не влюбиться», — добавила Ольга Князева.
Для гостей Дня открытых дверей 1 и 2 ноября будут доступны для свободного посещения корпуса А и В. Остальные корпуса открыты для посещения в рамках организованных групп. Вход в корпуса осуществляется при предъявлении паспорта. Обращаем внимание, что служба безопасности кампуса может проверить крупные сумки и подозрительные предметы. Проезд на территорию кампуса на личном транспорте будет ограничен.
Напомним, День открытых дверей ДВФУ ― традиционное ежегодное мероприятие, где будущие абитуриенты и их родители получают информацию обо всем спектре образовательных направлений подготовки, знакомятся с условиями обучения и проживания студентов. Мероприятие способствует самоопределению молодежи, которой еще только предстоит выбрать свой жизненный путь.