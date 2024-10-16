Дмитрий Демешин продолжает развивать бренд «Сделано в Хабаровском крае»

Posted 16 октября, 08:47
Published 16 октября, 08:47
Modified 16 октября, 08:49
Updated 16 октября, 08:49
Сельское хозяйство входит в зону особого внимания Дмитрия Демешина с первых дней его работы в качестве главы Хабаровского края. Для развития отрасли региональные власти предпринимают шаги по нескольким ключевым направлениям. Это увеличение площади сельскохозяйственных земель, поддержка местных производителей, привлечение инвестиций и федеральных ресурсов.
— Наш лозунг «В Хабаровском крае не должно быть окраин!» надо претворять в жизнь, чтобы наши окраины задышали. Важно, чтобы каждый из ваших проектов зажил. Заживет он, будут местные жители гордиться, будет улучшаться качественно местная среда, будут приезжать туристы, — отметил Дмитрий Демешин.
Руководители предприятий сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности рассказали главе региона о своих производствах и поделились планами развития.
Так, Екатерина Карлсон, директор ООО «Мухен», рассказала о своем предприятии по производству минеральных вод. Высокоминерализованная природная лечебная вода «Мухенская» признана наиболее эффективной из всех имеющихся в России минеральных вод для лечения почек. Ее особенность — содержание в составе ортоборной кислоты.
Проблема, с которой обратилась предприниматель к главе региона — ненадлежащее состояние дороги к рабочему посёлку Мухен, где находится производство. В период весенне-осенней распутицы сюда часто бывает затруднён проезд даже для проходимого грузового транспорта, из-за чего транспортные издержки предприятия возрастают порой до десятикратного размера.
— Мухенскую воду приобретаю сам. Замечательный продукт. Поставлю на личный контроль ситуацию с подъездом к рабочему поселку Мухен. Грейдировать дорогу будут по другим принципам. Хорошее грейдирование и приведение в нормативное состояние дороги я обещаю, — сказал губернатор.
У компании «Мухен» амбициозные цели — создание единственного в России завода по восстановлению природной углекислоты, начальная проектная мощность которого составит порядка 40 тонн в месяц.
Крестьянское фермерское хозяйство Ирины Голубевой в Хабаровском районе края реализует проект по развитию козоводческой фермы и сельского туризма. Это единственное крупное козоводческое хозяйство в регионе. По итогам 2023 года поголовье составило 545 коз, годовой объем производства молока — 204 тонны. Ирина Голубева рассказала, что планирует увеличить общее поголовье коз до 800 голов, а также обеспечить производство молока к 2028 году до 400 тонн ежегодно.
В этом году, благодаря гранту «Агротуризм», на ферме были организованы мероприятия по сельскому туризму.
— Чтобы ферма устойчиво развивалась, нам необходим газ. Он позволит снизить затраты на теплоснабжение почти в два раза. Это очень актуальная проблема для многих фермеров. Прошу рассмотреть возможность установления льготных тарифов на технологическое присоединение к сетям газораспределения для фермерских хозяйств, — обратилась к губернатору глава хозяйства Ирина Голубева.
Дмитрий Демешин взял на контроль вопрос по газификации предприятия, задача по его решению будет поставлена перед профильными министерствами.
Также на бизнес-завтраке были представлены проекты по бройлерному производству, производству органических удобрений из торфа. Кроме того, Евгений Шестюк, председатель совета директоров ООО «Мясооптторг», в связи с расширением фирменной сети на территории края выступил с предложением о предоставлении предпринимателям на льготных условиях аренды земельных участков, помещений для открытия магазинов «Сделано в Хабаровском крае».
Глава регионального Минсельхоза Павел Сторожук отметил, что вопрос льготной ставки сейчас прорабатывается совместно с администрацией города Хабаровска.
— Сейчас сельское хозяйство идет вперед. Поэтому не останавливайте его, а наоборот развивайте. Наше сельское хозяйство имеет большое количество точек роста, и мы в этом деле, уважаемые предприниматели, — ваши союзники, — сказал Дмитрий Демешин в завершение встречи.