Дмитрий Демешин продолжает развивать бренд «Сделано в Хабаровском крае»

Также на бизнес-завтраке были представлены проекты по бройлерному производству, производству органических удобрений из торфа. Кроме того, Евгений Шестюк, председатель совета директоров ООО «Мясооптторг», в связи с расширением фирменной сети на территории края выступил с предложением о предоставлении предпринимателям на льготных условиях аренды земельных участков, помещений для открытия магазинов «Сделано в Хабаровском крае».