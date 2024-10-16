Максим Иванов: Работа по наведению порядка в миграционной сфере будет продолжаться

Posted 16 октября, 04:49
Published 16 октября, 04:49
Modified 16 октября, 04:51
Updated 16 октября, 04:51
Напомним, что в Хабаровском крае по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в начале октября было принято решение о запрете на работу мигрантов в ряде отраслей экономики, в том числе в общественном транспорте и такси и на ресурсоснабжающих предприятиях сферы ЖКХ. Запрет вступит в силу с 1 января 2025 года.
Как отметил секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Максим Иванов, тема борьбы с нелегальной миграцией остаётся одной из самых актуальных как в региональной, так и в федеральной повестке.
Согласно приведённой депутатом статистике, в прошлом году за организацию незаконной миграции было осуждено 879 человек, однако реальные сроки получили лишь 166 из них. То есть абсолютное большинство осуждённых отделались условным наказанием.
Один из законопроектов, связанных с миграционной тематикой, которые рассмотрит Государственная Дума, касается ужесточения наказания за организацию незаконной миграции до 15 лет лишения свободы. Сегодня, 16 октября, состоится первое чтение. Также будут рассмотрены поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволят считать отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России. Ещё один закон направлен на борьбу с фиктивными браками со стороны мигрантов. Его рассмотрение началось две недели назад, а 15 октября он был принят в третьем чтении.
— Ещё раз хочу подчеркнуть — мы не выступаем против привлечения трудовых мигрантов в нашу страну. Мы не выступаем за нарушение прав трудовых мигрантов. Но речь идёт исключительно о тех, кто с уважением относится к нашим законам и традициям. О тех, кто приезжает в нашу страну с тем, чтобы принести ей пользу, а не вред. Мы гостеприимная страна. Но гостеприимство не должно быть в ущерб нам самим. Поэтому работа по наведению порядка в сфере миграции будет продолжаться. До декабря в приоритетном порядке будет рассмотрено (и, уверен, принято) ещё несколько подобных законодательных инициатив, — прокомментировал Максим Иванов.