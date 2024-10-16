vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 04:49

Published 16 октября, 04:49

Modified 16 октября, 04:51

Updated 16 октября, 04:51

Максим Иванов: Работа по наведению порядка в миграционной сфере будет продолжаться

Максим Иванов: Работа по наведению порядка в миграционной сфере будет продолжаться

16 октября 2024, 04:49
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов»
На этой неделе Государственная Дума РФ планирует рассмотреть сразу несколько законов, направленных на решение проблемы нелегальной миграции, сообщил депутат нижней палаты парламента от Хабаровского края, секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.

Напомним, что в Хабаровском крае по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в начале октября было принято решение о запрете на работу мигрантов в ряде отраслей экономики, в том числе в общественном транспорте и такси и на ресурсоснабжающих предприятиях сферы ЖКХ. Запрет вступит в силу с 1 января 2025 года.

Как отметил секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Максим Иванов, тема борьбы с нелегальной миграцией остаётся одной из самых актуальных как в региональной, так и в федеральной повестке.

Согласно приведённой депутатом статистике, в прошлом году за организацию незаконной миграции было осуждено 879 человек, однако реальные сроки получили лишь 166 из них. То есть абсолютное большинство осуждённых отделались условным наказанием.

Один из законопроектов, связанных с миграционной тематикой, которые рассмотрит Государственная Дума, касается ужесточения наказания за организацию незаконной миграции до 15 лет лишения свободы. Сегодня, 16 октября, состоится первое чтение. Также будут рассмотрены поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволят считать отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России. Ещё один закон направлен на борьбу с фиктивными браками со стороны мигрантов. Его рассмотрение началось две недели назад, а 15 октября он был принят в третьем чтении.

— Ещё раз хочу подчеркнуть — мы не выступаем против привлечения трудовых мигрантов в нашу страну. Мы не выступаем за нарушение прав трудовых мигрантов. Но речь идёт исключительно о тех, кто с уважением относится к нашим законам и традициям. О тех, кто приезжает в нашу страну с тем, чтобы принести ей пользу, а не вред. Мы гостеприимная страна. Но гостеприимство не должно быть в ущерб нам самим. Поэтому работа по наведению порядка в сфере миграции будет продолжаться. До декабря в приоритетном порядке будет рассмотрено (и, уверен, принято) ещё несколько подобных законодательных инициатив, — прокомментировал Максим Иванов.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика