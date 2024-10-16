Максим Иванов: Работа по наведению порядка в миграционной сфере будет продолжаться

— Ещё раз хочу подчеркнуть — мы не выступаем против привлечения трудовых мигрантов в нашу страну. Мы не выступаем за нарушение прав трудовых мигрантов. Но речь идёт исключительно о тех, кто с уважением относится к нашим законам и традициям. О тех, кто приезжает в нашу страну с тем, чтобы принести ей пользу, а не вред. Мы гостеприимная страна. Но гостеприимство не должно быть в ущерб нам самим. Поэтому работа по наведению порядка в сфере миграции будет продолжаться. До декабря в приоритетном порядке будет рассмотрено (и, уверен, принято) ещё несколько подобных законодательных инициатив, — прокомментировал Максим Иванов.