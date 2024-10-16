Пассажиры в Хабаровске имеют право на комфортные условия поездки — Сергей Кравчук

Печки включать в автобусах обязали хабаровских водителей

С наступлением холодов в краевой столице водители общественного транспорта обязаны обеспечивать комфортное тепло в салонах. Контроль за этой задачей возложен на специалистов профильного управления по распоряжению мэра Сергея Кравчука

— Пассажиры имеют право на комфортные условия поездки, включая поддержание оптимальной температуры в автобусах зимой. Также важно следить за чистотой салонов и регулярно убирать их на конечных остановках, — подчеркнул Сергей Кравчук. Транспортное управление совместно с Госавтоинспекцией и Транснадзором провели проверку готовности автобусов к зимнему сезону на остановке «Уссурийский бульвар». — Мы проверили 20 транспортных средств. Все автобусы оснащены исправно работающими системами обогрева, а их шины подготовлены к зимним условиям, — сообщил Анатолий Игнатенко, руководитель отдела управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска. Игнатенко добавил, что сотрудничество с перевозчиками ведется постоянно. — На встрече в прошлый понедельник обсуждалась готовность транспорта к зиме. Были даны важные рекомендации, в том числе о недопустимости высадки детей и инвалидов первой группы без оплаты проезда, — отметил он. По материалам пресс-службы администрации Хабаровска