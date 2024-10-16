Пассажиры в Хабаровске имеют право на комфортные условия поездки — Сергей Кравчук

Posted 16 октября, 07:05
Published 16 октября, 07:05
Modified 17 октября, 09:10
Updated 17 октября, 09:10
— Пассажиры имеют право на комфортные условия поездки, включая поддержание оптимальной температуры в автобусах зимой. Также важно следить за чистотой салонов и регулярно убирать их на конечных остановках, — подчеркнул Сергей Кравчук.
Транспортное управление совместно с Госавтоинспекцией и Транснадзором провели проверку готовности автобусов к зимнему сезону на остановке «Уссурийский бульвар».
— Мы проверили 20 транспортных средств. Все автобусы оснащены исправно работающими системами обогрева, а их шины подготовлены к зимним условиям, — сообщил Анатолий Игнатенко, руководитель отдела управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска.
Игнатенко добавил, что сотрудничество с перевозчиками ведется постоянно.
— На встрече в прошлый понедельник обсуждалась готовность транспорта к зиме. Были даны важные рекомендации, в том числе о недопустимости высадки детей и инвалидов первой группы без оплаты проезда, — отметил он.
По материалам пресс-службы администрации Хабаровска