vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 01:00

Published 16 октября, 01:00

Modified 17 октября, 09:10

Updated 17 октября, 09:10

школьная столовая

Условиям, в которых учатся дети, уделяется огромное внимание — мэр Хабаровска

16 октября 2024, 01:00
Фото: Администрация Хабаровска
школьная столовая

Корпус хабаровской школы №39 торжественно открыли после капремонта

Мэр города Хабаровска Сергей Кравчук акцентировал внимание на важности создания качественной образовательной среды для детей как одной из приоритетных задач городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, в результате этих усилий через восемь месяцев была завершена масштабная реконструкция одной из школ, что стало значимым шагом в развитии образовательной инфраструктуры города.

— Учебное заведение, не знававшее капитального ремонта 66 лет, потребовало значительных финансовых вложений. Из городского бюджета было выделено 100 миллионов рублей для создания комфортной и современной образовательной среды, способствующей раскрытию потенциала каждого ученика_. — рассказал Сергей Кравчук.

В ходе обновления изменены практически все аспекты школьной жизни. Установлено инновационное оборудование, уникальное для школ города, что делает обучение более интерактивным и интересным. Пространства классов стали более открытыми и комфортными, а школьная столовая полностью обновлена для обеспечения качественного питания.

В школе обучаются 311 детей поэтому создание продуктивной образовательной среды было особенно важным. Педагоги активно участвовали в процессе обновления, предлагали идеи и рекомендации, что сделало реконструкцию более успешной. Родители также проявили интерес, следя за ходом работ и предлагая помощь.

Теперь школа полностью отвечает современным образовательным стандартам. Обновлены системы канализации, электро- и теплоснабжения для обеспечения безопасности и комфорта. Поменяны напольные покрытия, частично модернизирована крыша. Помещения оборудованы новой мебелью, соответствующей требованиям эргономики и безопасности, а также технологиями для эффективного обучения. Территория школы благоустроена, что подчеркнуло её привлекательность.

Таким образом, реконструкция обновила не только здание, но и образовательную среду, соответствующую самым высоким стандартам качества и безопасности, создавая комфорт и вдохновение для всех участников образовательного процесса.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Образование#Сергей Кравчук#Ремонт зданий школ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика