Условиям, в которых учатся дети, уделяется огромное внимание — мэр Хабаровска

Posted 16 октября, 01:00
Published 16 октября, 01:00
Modified 17 октября, 09:10
Updated 17 октября, 09:10
Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, в результате этих усилий через восемь месяцев была завершена масштабная реконструкция одной из школ, что стало значимым шагом в развитии образовательной инфраструктуры города.
— Учебное заведение, не знававшее капитального ремонта 66 лет, потребовало значительных финансовых вложений. Из городского бюджета было выделено 100 миллионов рублей для создания комфортной и современной образовательной среды, способствующей раскрытию потенциала каждого ученика_. — рассказал Сергей Кравчук.
В ходе обновления изменены практически все аспекты школьной жизни. Установлено инновационное оборудование, уникальное для школ города, что делает обучение более интерактивным и интересным. Пространства классов стали более открытыми и комфортными, а школьная столовая полностью обновлена для обеспечения качественного питания.
В школе обучаются 311 детей поэтому создание продуктивной образовательной среды было особенно важным. Педагоги активно участвовали в процессе обновления, предлагали идеи и рекомендации, что сделало реконструкцию более успешной. Родители также проявили интерес, следя за ходом работ и предлагая помощь.
Теперь школа полностью отвечает современным образовательным стандартам. Обновлены системы канализации, электро- и теплоснабжения для обеспечения безопасности и комфорта. Поменяны напольные покрытия, частично модернизирована крыша. Помещения оборудованы новой мебелью, соответствующей требованиям эргономики и безопасности, а также технологиями для эффективного обучения. Территория школы благоустроена, что подчеркнуло её привлекательность.
Таким образом, реконструкция обновила не только здание, но и образовательную среду, соответствующую самым высоким стандартам качества и безопасности, создавая комфорт и вдохновение для всех участников образовательного процесса.