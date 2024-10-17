К середине осени в Хабаровском крае высадили лес на площади около 4,3 тысячи гектаров

Posted 17 октября, 07:48
Published 17 октября, 07:48
Modified 18 октября, 04:51
Updated 18 октября, 04:51
До конца года лесники намерены закончить работы, которые ведутся по национальному проекту «Экология», полностью.
— Промежуточный результат можно оценить как положительный, так как все мероприятия выполняются по графику. Большая часть молодого леса посажена на территории района Полины Осипенко, Советско-Гаванского и Ульчского районов. В основном это места, где были пожары, — рассказал и. о. заместителя министра — начальника сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Таранов.
Работы по лесовосстановлению обычно начинаются еще весной и продолжаются вплоть до наступления холодов. Основной их фронт проводят в конце лета и осенью. В это время в тайге самая благоприятная пора.
Всего в этом году по нацпроекту «Экология» в Хабаровском крае необходимо охватить лесовосстановлением 67,4 тысячи гектаров. Из них искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 6,7 тысячи гектаров. На оставшейся части специалисты выполнят мероприятия по содействию естественному восстановлению леса — будут ухаживать за подростом, удобрять почву и другие, что даст возможность тайге восстанавливаться и самостоятельно.