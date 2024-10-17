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Posted 17 октября, 07:48

Published 17 октября, 07:48

Modified 18 октября, 04:51

Updated 18 октября, 04:51

К середине осени в Хабаровском крае высадили лес на площади около 4,3 тысячи гектаров

К середине осени в Хабаровском крае высадили лес на площади около 4,3 тысячи гектаров

17 октября 2024, 07:48
Фото: Правительство Хабаровского края
Больше половины работ по лесовосстановлению провели специалисты в Хабаровском крае к середине осени. Лес высадили на площади почти 4,3 тысячи гектаров, что составляет 60 процентов от плана. Молодые деревья покрыли участки, где велись рубки или горела тайга.

До конца года лесники намерены закончить работы, которые ведутся по национальному проекту «Экология», полностью.

— Промежуточный результат можно оценить как положительный, так как все мероприятия выполняются по графику. Большая часть молодого леса посажена на территории района Полины Осипенко, Советско-Гаванского и Ульчского районов. В основном это места, где были пожары, — рассказал и. о. заместителя министра — начальника сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Таранов.

Работы по лесовосстановлению обычно начинаются еще весной и продолжаются вплоть до наступления холодов. Основной их фронт проводят в конце лета и осенью. В это время в тайге самая благоприятная пора.

Всего в этом году по нацпроекту «Экология» в Хабаровском крае необходимо охватить лесовосстановлением 67,4 тысячи гектаров. Из них искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 6,7 тысячи гектаров. На оставшейся части специалисты выполнят мероприятия по содействию естественному восстановлению леса — будут ухаживать за подростом, удобрять почву и другие, что даст возможность тайге восстанавливаться и самостоятельно.

#Хабаровский край
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