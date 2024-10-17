К середине осени в Хабаровском крае высадили лес на площади около 4,3 тысячи гектаров

Всего в этом году по нацпроекту «Экология» в Хабаровском крае необходимо охватить лесовосстановлением 67,4 тысячи гектаров. Из них искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 6,7 тысячи гектаров. На оставшейся части специалисты выполнят мероприятия по содействию естественному восстановлению леса — будут ухаживать за подростом, удобрять почву и другие, что даст возможность тайге восстанавливаться и самостоятельно.