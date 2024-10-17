Константин Люльчев и гендиректор АО «Силовые машины» подписали уникальный контракт

— Договор комплексного сервисного обслуживания с ведущим предприятием в области энергомашиностроения откроет новые возможности для улучшения работы и повышения эффективности оборудования ТЭЦ, — подчеркивает председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. — Комплексный сервис позволит обеспечить гарантированные поставки запасных частей напрямую от завода-изготовителя и качественное выполнение ремонтных работ, при этом все необходимые решения будут приниматься совместно с профессиональными специалистами самого высокого уровня квалификации и опыта.