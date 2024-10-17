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Posted 17 октября, 10:39

Published 17 октября, 10:39

Modified 17 октября, 10:39

Updated 17 октября, 10:39

Медведев поручил региональным отделениям ЕР активнее готовиться к выборам

Медведев поручил региональным отделениям ЕР активнее готовиться к выборам

17 октября 2024, 10:39
Фото: ER.RU
Руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с главами региональных исполкомов ЕР, чтобы обсудить задачи по подготовке к грядущим выборам в 2025 и 2026 годах.

В ходе встречи Медведев напомнил, что партия с уверенностью укрепила свои позиции в ходе завершившейся избирательной кампании, однако неправильно будет остановиться на достигнутом. Он обозначил необходимость активной работы с избирателями и решения задач, анонсированных президентом России.

Важнейшей целью партии можно считать внедрение контроля над формированием бюджетов на всех уровнях с целью исполнения соцобязательств, а также гарантии защиты национальных интересов страны. Медведев особо выделил важность укрепления позиций партии на региональном и муниципальном уровнях, не забыв упомянуть об актуальности цифровизации и электоральных технологий, пишет mkset.ru.

По мнению председателя партии, сегодня для партийцев особенно актуально стоит вопрос о необходимости сосредоточиться на выполнении задач, поставленных главой государства, и на реализации народной программы. Также внимания требует защита национальных интересов России на всех фронтах, подытожил Медведев.

Председатель «Единой России» особо высказался о необходимости вовлечения молодежи и гражданских активистов в события партийной жизни, а также о пользе контактов с первичными отделениями, где, с его точки зрения, проводят основную партийную работу.

На встрече также взял слово врио секретаря генсовета Владимир Якушев, который высказал предположение, что для победы на выборах нужен весь доступный партийный арсенал, а также координация деятельности с федеральным центром на региональных уровнях, сообщается на сайте ER.RU

Якушев также подчеркнул, что плодотворную работу может гарантировать постоянное исследование общественно-политической ситуации, социологии, трендов. Секретарь генсовета уверен, что региональным отделениям следует действовать, ориентируясь на глубокое знание ситуации на местах и на понимание актуальных установок партии.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.
«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.. Фото: ER.RU
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