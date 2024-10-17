Медведев поручил региональным отделениям ЕР активнее готовиться к выборам

Posted 17 октября, 10:39
Published 17 октября, 10:39
Modified 17 октября, 10:39
Updated 17 октября, 10:39
В ходе встречи Медведев напомнил, что партия с уверенностью укрепила свои позиции в ходе завершившейся избирательной кампании, однако неправильно будет остановиться на достигнутом. Он обозначил необходимость активной работы с избирателями и решения задач, анонсированных президентом России.
Важнейшей целью партии можно считать внедрение контроля над формированием бюджетов на всех уровнях с целью исполнения соцобязательств, а также гарантии защиты национальных интересов страны. Медведев особо выделил важность укрепления позиций партии на региональном и муниципальном уровнях, не забыв упомянуть об актуальности цифровизации и электоральных технологий, пишет mkset.ru.
По мнению председателя партии, сегодня для партийцев особенно актуально стоит вопрос о необходимости сосредоточиться на выполнении задач, поставленных главой государства, и на реализации народной программы. Также внимания требует защита национальных интересов России на всех фронтах, подытожил Медведев.
Председатель «Единой России» особо высказался о необходимости вовлечения молодежи и гражданских активистов в события партийной жизни, а также о пользе контактов с первичными отделениями, где, с его точки зрения, проводят основную партийную работу.
На встрече также взял слово врио секретаря генсовета Владимир Якушев, который высказал предположение, что для победы на выборах нужен весь доступный партийный арсенал, а также координация деятельности с федеральным центром на региональных уровнях, сообщается на сайте ER.RU
Якушев также подчеркнул, что плодотворную работу может гарантировать постоянное исследование общественно-политической ситуации, социологии, трендов. Секретарь генсовета уверен, что региональным отделениям следует действовать, ориентируясь на глубокое знание ситуации на местах и на понимание актуальных установок партии.