Медведев поручил региональным отделениям ЕР активнее готовиться к выборам

Важнейшей целью партии можно считать внедрение контроля над формированием бюджетов на всех уровнях с целью исполнения соцобязательств, а также гарантии защиты национальных интересов страны. Медведев особо выделил важность укрепления позиций партии на региональном и муниципальном уровнях, не забыв упомянуть об актуальности цифровизации и электоральных технологий, пишет mkset.ru.