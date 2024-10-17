Пичугин раскрыл подробности двухмесячного дрейфа в Охотском море

Posted 17 октября, 04:12
Published 17 октября, 04:12
Modified 17 октября, 04:14
Updated 17 октября, 04:14
По словам Пичугина, выжить ему помогли «желание жить и Божья помощь». Он собирал дождевую воду с помощью брезента и хранил ее в термосе. Спасаясь от холода, использовал спальный мешок с верблюжьей шерстью, который, хоть и промок, все же согревал, пишут «Известия».
Путешественник описал, как постепенно выходило из строя оборудование: сначала отказал мотор, затем открутились якоря и сломались весла. Аккумулятор разрядился примерно через неделю после начала дрейфа. Пичугин признал, что отсутствие средств связи на борту было серьезной ошибкой.
Несмотря на неоднократные попытки привлечь внимание, запуская сигнальные ракеты, Пичугин оставался незамеченным. «Вертолет пролетал метров в 50, другой пролетал — толку-то?» — посетовал он. Мужчина отметил, что если бы спасшее его судно «Ангел» прошло чуть левее или правее, его могли бы не заметить.
Пичугин рассказал, что в течение месяца лодка находилась вблизи Сахалина, затем попала в Татарский пролив. Сильное течение не позволяло прибиться к берегу, постоянно утаскивая судно в открытое море.
Выживший выразил сожаление о гибели своих родственников и признал, что при подготовке к путешествию следовало уделить больше внимания запасам воды, наличию запасных частей и средствам связи.