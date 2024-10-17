Пичугин раскрыл подробности двухмесячного дрейфа в Охотском море

По словам Пичугина, выжить ему помогли «желание жить и Божья помощь». Он собирал дождевую воду с помощью брезента и хранил ее в термосе. Спасаясь от холода, использовал спальный мешок с верблюжьей шерстью, который, хоть и промок, все же согревал, пишут «Известия».