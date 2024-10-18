Что так сильно дымит на LOTTE во Владивостоке — видео



Как удалось выяснить корреспонденту «Восток-Медиа» — в отеле собственная система отопления и, как и весь город, они тоже готовятся к отопительному сезону. Из гостиницы сообщили, что отель запускает собственные котлы и дым лишь похож на пожар, однако это не так. Всё в порядке и всё под контролем.



В настоящее время над отелем уже ничего не дымит, небо хмурое, но спокойное.