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Posted 18 октября, 07:17

Published 18 октября, 07:17

Modified 18 октября, 07:23

Updated 18 октября, 07:23

Что так сильно дымит на LOTTE во Владивостоке — видео

Что так сильно дымит на LOTTE во Владивостоке — видео

18 октября 2024, 07:17
Фото: svodka25
Сюжет
Пожар
Жители Владивостока заметили страшные чёрные клубы дыма над отелем Lotte во Владивостоке. Горожане справедливо предположили, что это пожар. Однако редакции «Восток-Медиа» удалось выяснить, что это не так. Что же дымило — читайте далее.

Пугающие кадры переполошили жителей Владивостока, особенно его гостей. Густые клубы дыма вздымались над гостиницей Lotte. Видеоролик стремительно разлетелся по каналам новых медиа и соцсетям.


К счастью, выяснилось, что это не пожар. 


Как удалось выяснить корреспонденту «Восток-Медиа» — в отеле собственная система отопления и, как и весь город, они тоже готовятся к отопительному сезону. Из гостиницы сообщили, что отель запускает собственные котлы и дым лишь похож на пожар, однако это не так. Всё в порядке и всё под контролем. 

В настоящее время над отелем уже ничего не дымит, небо хмурое, но спокойное.

Фото: vostokmedia.com
#Новости#Пожар#Отопление#Владивосток#Дым#Гостиница#Соцсети#Приморский край#Восток-Медиа#Происшествия
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