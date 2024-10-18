Писатель Евгений Гришковец дал наставления студентам ДВФУ

Posted 17 октября, 23:30
Published 17 октября, 23:30
Modified 17 октября, 23:30
Updated 17 октября, 23:30
Участники встречи услышали рассказы из жизни писателя, о его творческом пути, а также смогли задать вопросы о важности образования, вдохновении и многом другом.
В ходе встречи студенты активно взаимодействовали с гостем, задавая вопросы не только о его творчестве, но и об особенностях становления личности в условиях современного мира. Евгений Гришковец подчеркнул важность креативного мышления и способности находить выходы из сложных ситуаций, что особенно актуально для молодежи, стоящей на пороге выбора своего жизненного пути.
«Образование — это стержень каждого человека. В трудные моменты жизни вы опираетесь на этот стержень, и ничто у вас его не отнимет. Поэтому учитесь, пока вы молодые, это лучшее время для получения новых знаний», — рассказал Евгений Гришковец.
Евгений Гришковец далеко не впервые на Русском. Писатель посетил остров в 1985 году. Тогда он проходил срочную службу, а теперь он становится частым гостем города, а также университета.
«Учеба в ДВФУ дает студентам возможность встретиться с самыми интересными людьми, мы привлекаем к участию в образовательной процессе лидеров индустрии в области науки, бизнеса и культуры. Подобные мероприятия позволяют студентам познакомиться с профессионалами своего дела и провести диалог с патриотами Родины, которые всегда готовы поделиться жизненным опытом с молодым поколением», — отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
Напомним, в рамках цикла «Разговоры о важном» студенты встречаются с героями СВО, известными писателями, учеными и профессионалами в области медиакоммуникаций.