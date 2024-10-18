Писатель Евгений Гришковец дал наставления студентам ДВФУ

В ходе встречи студенты активно взаимодействовали с гостем, задавая вопросы не только о его творчестве, но и об особенностях становления личности в условиях современного мира. Евгений Гришковец подчеркнул важность креативного мышления и способности находить выходы из сложных ситуаций, что особенно актуально для молодежи, стоящей на пороге выбора своего жизненного пути.