СОГАЗ и Генбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Posted 18 октября, 14:00
Published 18 октября, 14:00
Modified 7 ноября, 14:12
Updated 7 ноября, 14:12
Соглашение направлено на развитие стратегического партнерства и призвано способствовать повышению привлекательности финансовых продуктов, предлагаемых клиентам. В дополнение к соглашению стороны заключили агентский договор, по которому Генбанк будет предлагать клиентам страховые продукты СОГАЗа в Крыму.
«Мы всегда стремимся расширять нашу продуктовую линейку, чтобы предлагать клиентам лучшие решения, соответствующие их потребностям и жизненной ситуации. Поэтому мы рады видеть СОГАЗ в числе наших надежных партнеров. В ближайшее время в офисах Генбанка наши клиенты смогут оформить страховые продукты СОГАЗа для защиты их кредитных обязательств, финансов, имущества, а также жизни и здоровья», — сказал Елена Блинова.
«Заключение договора с Генбанком полностью отвечает стратегическим интересам СОГАЗа по развитию бизнеса в Крыму. Мы готовы предлагать клиентам Генбанка как коробочные страховые продукты, так и индивидуальные решения, адаптированные под их запрос. Мы видим большой потенциал в развитии страхования как заемщиков банка — физических лиц, так и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей», — отметила Елена Епишина.