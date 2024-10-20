«Лишь раз в жизни произнесла „папа“»: жители Приморья рассказали всю правду об отцах

Во время отдыха на море, когда все дети бежали к своим отцам после купания, Лена с огорчением воскликнула, что у нее нет папы. Однако, духовный родитель, услышав расстроенную крестницу, подошел к ней и сказал: «Как это нет? Я же твой папа!». Мужчина осчастливил малышку, которая тут же начала кричать о своей радости. Но это не понравилось кровной дочери благородного приморца. Между детьми вспыхнула ссора. Тогда папа девочек попытался разъяснить ситуацию. Девчонки все поняли и уладили недопонимание. Однако Лена не перестала кричать фразу: «Мой папа». Малышка лишь из раза в раз добавляла шепотом в конце: «…крестный». После чего радостно бросалась на шею мужчины, который позволил ребенку стать отцовской дочерью.