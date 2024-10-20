«Лишь раз в жизни произнесла „папа“»: жители Приморья рассказали всю правду об отцах

Posted 20 октября, 03:00
Published 20 октября, 03:00
Modified 20 октября, 04:29
Updated 20 октября, 04:29
Также день не обходится без памятных презентов от других членов семьи. Наверняка многие согласятся, что самый главный подарок для родителя — это воспоминания. Мужчина может быть сильным, как кремень. Но память, которая хранит самые ценные моменты о детстве, может «пробить» скупую слезу даже у самого брутального отца.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к жителям региона, чтобы узнать об их самых ценных воспоминаниях о папах.
«Я люблю своего папу и считаю его хорошим отцом. Есть один момент, который стал самым запоминающимся для меня. Зима. Машины у нас тогда не было. Мне лет семь. Почему-то я была без варежек. Если честно, то мне кажется, что у родителей просто-напросто не было денег на них. Так вот, одна моя рука была в кармане, а вторую держал папа. Он взял ее так, чтобы полностью обхватить и я даже не чувствовала холода, только его тепло. Еще на улице было скользко и я прям чувствовала, как он поддерживает меня на каждом опасном участке», - вспомнила Алина.
Ее отец редко говорит ласковые слова, зато делом буквально «кричит» о любви, уверяет девушка. Он посвятил всю жизнь своим дочерям.
«Смотря на него, я искала мужа, который не будет попусту говорить. Мне важнее то, что показывает человек на деле. Наверное, поэтому я вышла замуж за такого же человека. Надежного, чей взгляд говорит больше, чем слова», — поведала девушка.
К сожалению, воспоминания о папе не всегда вызывают теплые чувства.
«Я видела своего отца три раза после развода родителей. Один раз он привез мне фломастеры и серьги. Во второй раз показал своего сына от другой женщины. В третий раз я приезжала к нему сама, чтобы попросить его согласие на мое удочерение отчимом. При таком раскладе я поступила бы по льготе в университет и получала бы стипендию. В тот день, когда просила отказаться от меня, я первый и последний раз произнесла „папа“. После его ухмылки вместо ответа я никого и никогда не называла отцом, даже отчима. Наверное, это связано с психологическими процессами. Не могу произнести вслух это слово», — поделилась Екатерина.
Девушка искренне не понимает, зачем такому мужчине дочь, если он в последний раз сам изъявил желание встретиться 20 лет назад. Стоит отметить, что последняя встреча 15-летней давности была ее инициативой.
К слову, порой папами становятся не по крови, а по жизненным обстоятельствам.
«Я своего отца не видела. Точнее видела, но в последний раз, как говорит мама, в один год девять месяцев. Но у меня есть папа. Крестный», — с гордостью поведала Елена.
Во время отдыха на море, когда все дети бежали к своим отцам после купания, Лена с огорчением воскликнула, что у нее нет папы. Однако, духовный родитель, услышав расстроенную крестницу, подошел к ней и сказал: «Как это нет? Я же твой папа!». Мужчина осчастливил малышку, которая тут же начала кричать о своей радости. Но это не понравилось кровной дочери благородного приморца. Между детьми вспыхнула ссора. Тогда папа девочек попытался разъяснить ситуацию. Девчонки все поняли и уладили недопонимание. Однако Лена не перестала кричать фразу: «Мой папа». Малышка лишь из раза в раз добавляла шепотом в конце: «…крестный». После чего радостно бросалась на шею мужчины, который позволил ребенку стать отцовской дочерью.
«Я безмерно благодарна ему за то, что он стал моим папой тогда, когда я нуждалась в этом. И остался им по сей день. Я к нему обращаюсь и за помощью, и за советами. Конечно, с возрастом я перестала называть его папой, но мы все также близки и дружим семьями», — рассказала Елена.
А какую роль играет отец в жизни мальчика? На этот вопрос попытался ответить Евгений.
«Мы редко говорили по душам, но папа был рядом в самые нужные и важные моменты. Он учил меня всему, что я умею сейчас, — чинить машины, делать ремонт дома, даже заливать бетонные плиты. Также отец всегда давал дельные советы и рассказывал о мужских делах, о чем с мамой не поговоришь. Единственное, чему он меня не научил, это драться. Но тут постарался дядя, который „поднатаскал“ меня в самообороне. Для меня папа — это мудрость, опыт и любовь, но сдержанная. Он проявлял ласку ровно столько, насколько я был готов. Ведь все мы немного „колючие“ в подростковом возрасте, да и в период взросления», — отметил мужчина.
Отец — это важный человек в жизни каждого ребенка. Для девочки папа является примером здорового отношения к женщине и надежной защитой. А для мальчика он становится тем, на кого малыш будет равняться всю жизнь. Жители Приморья доказали, что даже самый брутальный родитель мягок внутри. Именно с детьми мужчины раскрываются и не стесняются проявлять любовь.
Сегодня у каждого ребенка появилась отличная возможность напомнить о любви своему папе. Именно для проявления ласки и напоминания о важном создаются такие милые и сентиментальные праздники.
С Днем отца, дорогие приморцы!