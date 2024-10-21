Аварийное жильё, нацпроекты и дольщики — итоги встречи Демешина с Хуснуллиным

Posted 21 октября, 02:27
Published 21 октября, 02:27
Modified 21 октября, 05:40
Updated 21 октября, 05:40
— Подводя предварительные итоги, хочу сказать, что в регионе есть ряд вопросов, которые надо решать комплексно. Динамика развития неплохая, но ещё есть куда стремиться. Например, край неплохо показывает себя в строительстве: в регионе за девять месяцев введено более 370 тысяч квадратных метров. Идёт также работа с расселением аварийного жилья. Сейчас в Хабаровском крае переселено более 6 тысяч человек из непригодного жилфонда. Работы тут предстоит ещё много, будем держать на контроле, — сказал Марат Хуснуллин.
Для реализации проектов по развитию инфраструктуры регион активно использует механизмы федеральной поддержки. В частности, президиум правкомиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил региону проекты с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов на общую суму почти 4,9 миллиарда рублей. Сегодня в крае с помощью такого механизма реализуются два проекта: строительство дорожной сети по ул. Героев Пассаров от улицы Совхозная до улицы Трехгорная и подстанции с проведением линии электропередачи в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске. Также за счёт мер федеральной поддержки в 2024 году приобретено 48 автобусов. До конца года на средства специальных казначейских кредитов планируется закупить 10 трамваев и 16 троллейбусов на автономном ходу, которые пополнят парк общественного транспорта краевого центра.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поблагодарил вице-премьера Марата Хуснуллина за внимание к региону.
— Мы обсудили несколько важных вопросов: реализацию в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и программы «Формирование комфортной городской среды». А также непростую тему восстановления прав участников долевого строительства. В настоящее время у нас остается шесть проблемных объектов, все они находятся на территории города Хабаровска. Люди недовольны, и их можно понять — ситуация не менялась годами. Сейчас наша задача — как можно быстрее эту проблему решить, — прокомментировал итоги встречи Дмитрий Демешин.
Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.