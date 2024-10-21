Аварийное жильё, нацпроекты и дольщики — итоги встречи Демешина с Хуснуллиным

Для реализации проектов по развитию инфраструктуры регион активно использует механизмы федеральной поддержки. В частности, президиум правкомиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил региону проекты с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов на общую суму почти 4,9 миллиарда рублей. Сегодня в крае с помощью такого механизма реализуются два проекта: строительство дорожной сети по ул. Героев Пассаров от улицы Совхозная до улицы Трехгорная и подстанции с проведением линии электропередачи в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске. Также за счёт мер федеральной поддержки в 2024 году приобретено 48 автобусов. До конца года на средства специальных казначейских кредитов планируется закупить 10 трамваев и 16 троллейбусов на автономном ходу, которые пополнят парк общественного транспорта краевого центра.