Через веру люди обогащают жизнь любовью — мэр Хабаровска

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, в 2004 году проект был благословлён патриархом Московским и всея Руси Алексием II, который выбрал для собора имя Спасо-Преображенский, символизирующее возрождение России. Строительство стало возможным благодаря поддержке Русской Православной Церкви и активному участию местного сообщества. Значительная часть средств была собрана благодаря пожертвованиям местных организаций и жителей.