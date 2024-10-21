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Posted 21 октября, 07:53

Published 21 октября, 07:53

Modified 22 октября, 01:40

Updated 22 октября, 01:40

Спасо-Преображенский кафедральный собор

Через веру люди обогащают жизнь любовью — мэр Хабаровска

21 октября 2024, 07:53
Фото: Администрация Хабаровска
Спасо-Преображенский кафедральный собор
20 октября стало особенным днём для жителей Хабаровска. В этот день митрополит Артемий, митрополит Хабаровский и Приамурский, провёл торжественную Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Это событие привлекло множество верующих и стало важным моментом в духовной жизни края

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, в 2004 году проект был благословлён патриархом Московским и всея Руси Алексием II, который выбрал для собора имя Спасо-Преображенский, символизирующее возрождение России. Строительство стало возможным благодаря поддержке Русской Православной Церкви и активному участию местного сообщества. Значительная часть средств была собрана благодаря пожертвованиям местных организаций и жителей.

Архитектура собора впечатляет величественными формами, сочетая традиционный русский стиль с современными элементами. В центре храма находятся иконы Божией Матери «Хабаровская» и изображения священномучеников Леонида Серебренникова и Филиппа Распопова, символизирующие мужество и веру.

На торжественной литургии присутствовали почётные гости, в том числе мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель региональной думы Николай Шевцов и министр культуры Дмитрий Кузнецов. Мэр подчеркнул значимость собора как важного духовного центра региона, который укрепляет не только веру, но и культурную идентичность, поддерживая патриотизм среди жителей.

Сергей Кравчук отметил, что вера обогащает жителей такими ценностями, как любовь, трудолюбие и патриотизм, способствуя формированию светлого будущего. Он пожелал всем мира и крепкой веры в лучшее.

Каждый, кто посетил службу в этот день, ощутил себя частью единого содружества, связанного общей духовной и культурной основой.

#Хабаровский край#Хабаровск#Сергей Кравчук
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